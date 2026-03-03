Jogador é banido da academia pelo treinador; entenda

Conhecido mundialmente por sua impressionante estrutura física e velocidade, o ponta espanhol Adama Traoré, de 30 anos, recebeu uma ordem inusitada desde que chegou ao West Ham. O técnico Nuno Espírito Santo proibiu o jogador de realizar exercícios de levantamento de peso nas dependências do clube. A decisão foi confirmada pelo próprio treinador português em entrevista coletiva nesta terça-feira (3).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A polêmica sobre os treinos de força de Traoré ressurgiu na semana passada, quando o seu companheiro de equipe, Crysencio Summerville, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o espanhol levantando 145 kg no supino no centro de treinamento de Rush Green. O registro contrariou declarações anteriores do próprio ponta, que afirmava não praticar levantamento de pesos.

continua após a publicidade

— A genética dele é assim há algum tempo e ele deveria evitar a academia. Eu disse para ele ficar longe da academia. É uma das coisas que acho que ele precisa entender. Ele já carrega peso suficiente. Ele fará trabalho de prevenção na academia, mas não estará lá levantando pesos — declarou Nuno Espírito Santo antes da partida contra o Fulham.

Adama Traoré foi contratado pelo West Ham na última janela de inverno (Foto: Divulgação/West Ham)

Genética "Incrível" e Adaptação Lenta

O treinador dos Hammers fez questão de elogiar a aptidão física do ex-jogador do Barcelona e do Wolverhampton. "O físico e a genética dele são incríveis", afirmou Nuno, que traçou um paralelo com outro atleta do clube.

continua após a publicidade

— Temos o caso oposto com Airidas Golambeckis, zagueiro do time sub-21, que passa muitas horas na academia porque precisa ganhar peso. Ele é que precisa ganhar massa muscular, é o contrário — explicou.

Apesar do vigor físico, que já o levou a passar óleo de bebê nos braços para dificultar a ação dos defensores na época do Wolves, a adaptação de Traoré ao West Ham tem sido gradual. Contratado em janeiro por um valor que pode chegar a 2 milhões de libras, o ponta disputou 20 partidas pelo Fulham na primeira metade da temporada, mas no novo clube atuou apenas quatro vezes como substituto na Premier League. Sua única partida como titular ocorreu na vitória sobre o Burton Albion, pela Copa da Inglaterra.

Mesmo com os poucos minutos em campo, Nuno, que já havia treinado Traoré no Wolverhampton, reforçou a importância do jogador na luta do West Ham pela permanência na primeira divisão.

— Traoré é único. Não existem muitos jogadores no futebol mundial com sua habilidade, velocidade e capacidade no um contra um. É um talento que vamos aproveitar, mas isso levará tempo. Ele tem a paciência de perceber que sua oportunidade chegará — concluiu o comandante português.

Nuno Espírito Santo é treinador do West Ham (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

➡️ Aposte nos jogos do West Ham!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.