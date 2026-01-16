menu hamburguer
Botafogo

Ludogorets anuncia contratação de Rwan Cruz, emprestado pelo Botafogo

Atacante estava atuando no futebol dos Estados Unidos também por empréstimo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/01/2026
16:02
imagem cameraRwan Cruz custou cerca de R$ 48 milhões aos cofres do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
O atacante Rwan Cruz foi anunciado oficialmente pelo Ludogorets, da Bulgária, e está de volta ao clube onde viveu o melhor momento de sua carreira profissional. O jogador chega por empréstimo junto ao Botafogo, após passagem pelo Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e terá a missão de retomar o protagonismo no futebol europeu.

Contratado pelo Botafogo no início de 2025 justamente após se destacar pelo Ludogorets, Rwan foi adquirido por 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões na cotação da época). Ao todo, disputou 14 jogos e marcou dois gols antes de ser emprestado ao Real Salt Lake, onde atuou em 12 partidas entre as disputas da MLS e da Leagues Cup.

O retorno ao futebol búlgaro surge como uma oportunidade estratégica para o atleta e para o clube carioca. Pelo Ludogorets, Rwan acumulou bons números em sua primeira passagem, com 28 gols e 12 assistências em 82 jogos, desempenho que o colocou entre os 10 maiores artilheiros da história da equipe.

O contrato de empréstimo tem duração inicial de seis meses e conta com opção de compra ao fim do vínculo, além da possibilidade de extensão por mais uma temporada. A expectativa do Ludogorets é contar com o atacante já integrado ao elenco principal para a sequência da temporada.

Formado nas categorias de base do Santos, Rwan iniciou a carreira profissional na Vila Belmiro e também teve uma passagem por empréstimo pelo Vasco antes de seguir para o futebol europeu. Aos 24 anos, o atacante encara o retorno ao Ludogorets como uma chance de reencontrar sequência e bom desempenho em um ambiente onde já mostrou seu potencial.

