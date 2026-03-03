Web relembra atitude de Rodrygo com Ronaldo antes de lesão no Real Madrid

O atacante Rodrygo, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, teve constatado um rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Com a gravidade da contusão, o atleta se despede do restante da temporada europeia e também não terá condições físicas de disputar a Copa do Mundo. Diante do cenário, torcedores relembraram uma interação do jogador com Ronaldo Fenômeno.

continua após a publicidade

➡️ Jato de Cristiano Ronaldo deixa Arábia Saudita após conflitos na região

Durante a Copa do Mundo de 2022, o jogador do clube espanhol realizou uma entrevista com Ronaldo Fenômeno. Na ocasião, Rodrygo brincou com o ídolo e pegou nos dois joelhos do jogador, com a intenção de ter a "habilidade" do antigo atacante.

Pouco mais de três anos depois, o camisa 11 do Real Madrid sofre uma lesão de LCA às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Determinado cenário se assemelha ao que Ronaldo viveu antes do Mundial de 2002. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos do Real Madrid! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Lesão de Rodrygo

O Lance! apurou que o jogador precisará passar por cirurgia, com data e local indefinidos, mas que deve ocorrer nos próximos dias. O Real Madrid confirmou a lesão do jogador após a publicação da matéria.

continua após a publicidade

"Após exames realizados hoje em nosso jogador Rodrygo pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma ruptura do menisco lateral da perna direita."

A lesão ocorreu na última segunda-feira, durante a derrota do Real Madrid para o Getafe, em partida disputada no estádio Santiago Bernabéu. O confronto marcava o retorno de Rodrygo aos gramados, após o brasileiro passar quase um mês afastado tratando uma tendinite. O camisa 11 foi acionado aos nove minutos do segundo tempo, na marca dos 54 minutos globais da partida.

Poucos minutos após pisar no gramado, o atacante caiu na linha lateral com a perna enganchada no campo, apresentando evidentes gestos de dor. Apesar do desconforto e de ter levado a mão ao joelho direito diversas vezes ao longo do jogo, Rodrygo conseguiu continuar em campo até o apito final sem conseguir furar o bloqueio defensivo do Getafe.

Com a confirmação da lesão, Rodrygo terá que passar por cirurgia na região, o que irá demorar de 9 a 12 meses para cicatrização completa. Sendo assim, o jogador irá perder a Copa do Mundo, que será realizada entre junho e julho deste ano.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Rodrygo em ação no clássico entre Atlético de Madrid x Real Madrid (Foto: Fadel Senna/AFP)