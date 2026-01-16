Manchester United e Manchester City possuem rivalidade em quase uma reta na Inglaterra

Manchester United e Manchester City possuem uma das rivalidades mais quentes da Inglaterra e "separada" por quase uma reta. Neste sábado (17), os Diabos Vermelhos recebem os Sky Blues, no Old Trafford, para um confronto que promete emoção, às 9h30 (de Brasília).

É comum se ouvir que a Grande Manchester possui um "lado vermelho" e um "lado azul" em referência a localização dos dois clubes. Fato é que o Old Trafford e o Etihad Stadium estão separados por cerca de 6 quilômetros e quase que em uma linha reta, seja em uma caminhada, seja de carro.

Além da rivalidade dentro das quatro linhas, existe também uma disputa quase que territorial entre os torcedores de Manchester United e Manchester City. Os fãs dos Blues reivindicam o status de clube de Manchester por conta do Etihad Stadium estar localizado no distrito de Manchester, enquanto o Old Trafford se situa na cidade de Trafford, que é dentro da Grande Manchester.

Em 2018, o "Manchester Evening News" fez uma pesquisa com mais de 25 mil torcedores para entender o "lado vermelho" e o "lado azul" da Grande Manchester. O leste, que é mais próximo da região de Trafford, se identificou com mais fãs do Manchester United, enquanto o lado oeste, como os distritos de Oldham e Stockport, com mais fãs do Manchester City.

Mapa da Grande Manchester com os lados dos torcedores do Manchester United e Manchester City (Foto: Reprodução/Google Gemini)

Com ambos os estádios separados por basicamente quatro ruas de carro, Manchester United e Manchester City apimentam a rivalidade futebolística, mas também territorial e regional. Ainda mais em um momento em que ambas as equipes possuem ambições grandes na temporada.

Distância entre o Old Trafford e o Etihad Stadium (Foto: Reprodução/Google Maps)

Manchester United e Manchester City é marcado por equilíbrio

Nos últimos anos, o clássico de Manchester vem sendo marcado pelo equilíbrio dentro de campo. Nas últimas seis partidas, ambas as equipes venceram duas vezes, enquanto o empate prevaleceu em outras duas ocasiões.

Na atual temporada, o Manchester City derrotou o Manchester United por 3 a 0, e os Diabos Vermelhos buscam dar o troco no adversário em Old Trafford. Os Red Devils têm 11 pontos de desvantagem para os Sky Blues e buscam cortar essa diferença na classificação.

