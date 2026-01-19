O Fluminense entra em um momento importante neste início de temporada, vislumbrando o primeiro clássico de 2026 no domingo (25), pelo Campeonato Carioca. Além do peso do duelo, o jogo marcará a estreia do elenco principal, que se reapresentou no dia 8.

Para esta semana, que começa cedo na segunda-feira (19), a programação foi unificada. Dessa forma, os treinos não serão mais divididos em dois grupos como vinha sendo feito antes e todos treinarão juntos.

Assim, Maxi Cuberas terá todo seu contingente à disposição para iniciar os trabalhos com foco no confronto contra o Flamengo e também na estreia do Brasileirão, que acontece três dias depois, contra o Grêmio, em Porto Alegre.

O auxiliar mantém contato diário com Luis Zubeldía, que está afastado para se recuperar de uma angioplatia, feita no dia 10. É possível que o treinador esteja presente no Fla-Flu, já que terá completado o tempo previsto para a recuperação.

No entanto, antes do clássico há mais um duelo para que os jogadores do "grupo 1" mostrem serviço a fim de ganhar mais espaço ao longo do ano. Na quinta-feira (22), às 21h30, o Tricolor enfrenta o Nova Iguaçu, no Luso Braisileiro.

Com uma vitória e uma derrota, o Fluminense soma três pontos e está em quarto lugar, empatado em pontos com o Bangu (3º) e com o Sampaio Corrêa (5º), e com um a menos que o Vasco (2º). O Volta Redonda lidera o Grupo A com 100% de aproveitamento, enquanto a Portuguesa é a lanterna com um ponto.

Veja como estava a separação dos grupos:

Grupo 1 (apresentação 2/1):

Goleiros: Vitor Eudes, Marcelo Pitaluga, Lucas e Daniel

Zagueiros: David Schuindt, Loiola, Igor Rabello e Jemmes

Laterais: Léo Jance, Júlio Fidelis, Miguel Sampaio e Arana

Meias: Agner, Lezcano, Naarã, Davi Melo, Walace Davi e Luis Fernando

Atacantes: Riquelme Felipe, Matheus Reis, João Lourenço, Wesley Natã, Keven Moreira, Santi Moreno, John Kennedy e Lelê

Grupo 2 (apresentação 8/1)

Goleiros: Fábio

Zagueiros: Freytes e Ignácio

Laterais: Guga, Samuel Xavier, Renê e Fuentes

Meias: Bernal, Hércules, Martinelli, Lima, Lucho Acosta, Nonato, Otávio, Ganso e Terans

Atacantes: Canobbio, Everaldo, Cano, Keno, Kevin Serna e Soteldo

Departamento médico do Fluminense

Mesmo em início de temporada, o Fluminense já vê seu departamento médico enchendo. Germán Cano sofreu entorse no joelho direito durante o treino do dia 9 e teve constatada uma lesão no menisco, sendo submetido a uma artroscopia. O tempo de recuperação é de 45 dias.

Também lesionado em treino, Ganso teve uma torção leve no tornozelo, mas a gravidade não preocupa a comissão técnica. Com a mesma contusão, John Kennedy pode ser mais um a frequentar o DM. Na partida contra o Boavista, o atacante levou uma entrada dura e foi substituído com dores, deixando o estádio de muletas e bota imobilizadora. O clube ainda não atualizou o quadro do atleta.

Outro atacante machucado é João Lourenço, que subiu da base para participar da pré-temporada do time profissional. Ele fraturou o quinto-metatarso e passou por cirurgia, tendo prazo de retorno de quatro semanas. Voltando do empréstimo ao Peñarol, Terans apresentou problemas no Tendão de Aquiles e já iniciou tratamento no CT Carlos Castilho.

Próximos jogos do Fluminense

22/1. 21h30: Nova Iguaçu x Fluminense (Carioca)

25/1, 18h: Fluminense x Flamengo (Carioca)

28/1, 19h30: Fluminense x Grêmio (Brasileirão)

1/2, 20h30: Botafogo x Fluminense (Carioca)

5/2, 19h: Bahia x Fluminense (Brasileirão)

