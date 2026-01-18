Possível lesão de John Kennedy acende alerta no Fluminense

Na derrota do Fluminense para o Boavista, John Kennedy sofreu entrada forte e precisou de muletas para sair do estádio, acendendo um alerta no planejamento do clube. Isso porque, sem ele, o Flu possui apenas Lelê e Everaldo no elenco.

No entanto, apenas Lelê está à disposição para o próximo jogo, já que Eve retorna somente com o segundo grupo de jogadores, contra o Flamengo, pela terceira rodada do Carioca (25/1). Já Cano, passou por uma cirurgia no joelho e fica fora até, pelo menos, meados de fevereiro.

Posição é prioridade de contratação da diretoria tricolor

Um dos principais movimentos do Fluminense nesta janela foi a busca por Hulk, do Atlético-MG. Para a diretoria, a contratação do camisa 7 resolveria os problemas ofensivos do time, que viu seus homens de área terem um desempenho ruim em 2025 — Everaldo, quem recebeu mais chances, marcou pela última vez em julho.

Contudo, a negociação foi encerrada pelo Tricolor, que não aceitou uma das condições impostas pelo Galo. Conforme Montenegro afirmou em entrevista, o clube mineiro exigiu porcentagem de três jogadores da base. O Flu fez uma contraproposta sem esta opção, apenas com uma compensação financeira, mas não houve acordo.

Embora tenha feito mais gols, as exibições de John Kennedy também não agradaram depois do retorno do empréstimo no Pachuca. A expectativa é de que, em 2026, o herói do título da Libertadores de 2023 tenha melhor rendimento para buscar a titularidade. Uma possível lesão nesta etapa da temporada, no entanto, pode alterar os planos do Flu, já que este era o momento do garoto ganhar minutagem.

Ainda de acordo com o presidente, nenhuma saída está prevista, mas pode acontecer até o fechamento da janela de transferências, em 3 de março. O próprio JK recebeu uma proposta que acabou não se concretizando.

Se em 2025 o problema era a qualidade, em 2026 pode ser também a quantidade. A gravidade da lesão de John Kennedy será avaliada em exames posteriores, mas o cenário deixado por ela acende um alerta que vale para o restante da temporada.

Próximos jogos do Fluminense

22/1: Nova Iguaçu x Fluminense (Carioca)

25/1: Fluminense x Flamengo (Carioca)

28/1: Fluminense x Grêmio (Brasileirão)

1/2: Botafogo x Fluminense (Carioca)

5/2: Bahia x Fluminense (Brasileirão)

