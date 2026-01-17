Maxi Cuberas dá diagnóstico da derrota do Fluminense para o Boavista

O Fluminense de Maxi Cuberas perdeu o primeiro jogo da temporada ao ser superado pelo Boavista por 1 a 0 neste sábado (17), pelo Campeonato Carioca. Com muita posse de bola e baixa eficiência, o time pouco ameaçou o gol adversário e deixou o campo sem balançar as redes.

Após a partida, Maxi Cuberas, auxiliar de Zubeldia, concedeu coletiva e deu o diagnóstico do que faltou para que seus comandados tivessem melhor atuação.

— Claro que não foi o resultado que esperávamos. Tivemos o controle da bola e o domínio do jogo, mas não conseguimos conectar no último terço. A diferença foi que eles converteram a bola parada e a gente não conseguiu. Queriamos ganhar hoje, mas agora é seguir trabalhando, na preparação, otimizar os aspectos fisicos e táticos para seguir crescendo como equipe e sermos mais competitivos. Vamos pensar no próximo jogo — analisou.

O próximo compromisso do Flu é na quinta-feira (22), contra o Nova Iguaçu. Até lá, a comissão técnica espera ter Santi Moreno de volta, já que foi poupado neste sábado (17), por conta de uma pancada que sofreu na vitória sobre o Madureira.

— Vamos seguir trabalhando e nos próximos dias vamos tomar a decisão de quem vai para esse jogo (contra o Nova Iguaçu). Hoje não tivemos o Santi pela dor que está sentindo. Ele será avaliado nos próximos dias e observaremos sua recuperação para decidir — disse Cuberas.

O time que foi a campo contra o Boavista era composto majoritariamente por jogadores da base: Julio Fidelis, Wallace Davi, Riquelme e Matheus Reis foram titulares, enquanto Agner, Wesley Natã, Leo Jance e Davi Melo entraram no decorrer. Para o treinador tricolor, o revés servirá como lição para eles.

— Tudo o que acontece durante a preparação serve para fortalecer-nos o grupo, para melhorar os erros e para que os garotos da base cresçam com a experiência, que superem as situações. Temos jogadores fortes mentalmente, sabem que o grupo precisa de jogadores bons, mas também que tenham um mental forte.

