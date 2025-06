Ex-Fluminense é disputado por clube que joga o Mundial de Clubes

O atacante João Pedro, do Brighton, da Inglaterra, pode seguir jogando na Premier League, porém mudar de cidade. Isso porque o Chelsea, disputando o Mundial de Clubes, e o Newcastle, estão em conversas para contratar o ex-jogador do Fluminense. O Brighton, no entanto, já recusou duas propostas no valor de 50 milhões de libras (quase 376 milhões de reais) pelo centroavante.

Aos 24 anos, João Pedro chegou ao time inglês em 2023 vindo do Watford, que atualmente joga a segunda divisão da Inglaterra. À época, o valor pago por sua contratação foi o recorde do Brighton: 34 milhões de libras (mais de 255 milhões de reais na cotação atual). Antes disso, jogava no Fluminense.

O Chelsea já contratou, para a próxima temporada, o atacante Liam Delap, do Ipswich Town, e terá a chegada de Dario Essugo, Estêvão, Mamadou Sarr e Kendry Paez, vindos de acordos pré-existentes. Segundo o "The Athletic", as prioridades do clube inglês no mercado agora são a de um atacante versátil – que se encaixa no perfil de João Pedro – e a de um ponta esquerdo que seja destro. Para isso, os Blues conversam com o Borussia Dortmund, da Alemanha, visando um possível acordo sobre Jamie Gittens.

João Pedro, da Seleção, bate pênalti em jogo do Brighton, pela Premier League (Foto: Glyn Kirk / AFP)

🔢 Veja números de João Pedro, alvo de Chelsea e Newcastle

O brasileiro fez 30 partidas pelo Brighton na última temporada, somando 17 participações em gols (10 gols e sete assistências) na Premier League e na Copa da Inglaterra. Em toda a sua passagem, tem 70 jogos e 40 participações (30 gols e 10 assistências).

Mas foi vestindo a camisa do Watford que o atacante mais vezes entrou em campo: foram 109 partidas, entre todas as competições, com 24 gols e oito assistências. Pelo Fluminense, fez 36 partidas e balançou a rede em 10 ocasiões, além de duas assistências.

João Pedro tem três partidas pela Seleção Brasileira desde sua estreia internacional, em novembro de 2024. Ele jogou por 60 minutos na vitória por 2 a 1 em casa contra a Colômbia, em março, e foi reserva cinco dias depois na derrota por 4 a 1 para a Argentina, que resultou na demissão de Dorival Júnior.