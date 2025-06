Zagueiro da Premier League revela desejo de jogar no Cruzeiro

O zagueiro Igor Júlio, de 27 anos, do Brigthon, da Inglaterra, revelou o desejo de defender o Cruzeiro. Natural de Bom Sucesso, no interior de Minas Gerais, o jogador declarou em entrevista ao “Portal Trivela” que torce pela Raposa e tem a vontade de jogar com a camisa celeste por um motivo inusitado:

- Meu sonho, quando um dia voltar para o Brasil, é jogar no Cruzeiro, minha primeira opção e meu time de infância. E porque meu pai é atleticano, meu rival, então eu queria muito essa sensação de jogar contra o time dele e falar ‘ganhei de vocês' – afirmou o zagueiro.

Igor Júlio nasceu em Bom Sucesso, cidade a 200 quilômetros de Belo Horizonte, próxima a Lavras, no sul do Estado, e afirma que seria um orgulho para os conterrâneos vê-lo jogar no Cruzeiro:

- Também é perto da minha cidade, de onde eu nasci. Isso seria uma vitória tanto para mim quanto para minha cidade, para os meus amigos – disse Igor Júlio.

O zagueiro mineiro também contou que gostaria de defender o São Paulo:

- Quando eu estava lá (no CT do São Paulo), realmente pensei: ‘Imagina um dia eu estar aqui nesse CT, jogando, estar com os caras’. Não vou mentir, é um sonho que eu tenho. Cruzeiro ou São Paulo, é um sonho que eu tenho, se um dia eu voltar para o Brasil e vamos ver se acontece – afirmou Igor Júlio.

Torcedor do Cruzeiro, zagueiro nunca atuou profissionalmente no Brasil

Igor Júlio está no Brighton, da Inglaterra, desde julho de 2023. O zagueiro custou 17 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões), contratado junto à Fiorentina, da Itália. Revelado pelo Red Bull Brasil, Igor não chegou a atuar profissionalmente no futebol brasileiro. Em 2016, o jogador se transferiu para o Red Bull Salzburg. Depois, passou por Liefering, Wolfsberger e Austria Wien, da Áustria; Spal e Fiorentina, da Itália.