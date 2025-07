O lateral-direito Wesley foi recebido com muita festa no Aeroporto de Fiumicino, na capital italiana, na noite deste sábado (26). Recém contratado pela Roma, por 25 milhões de euros (cerca de R$163 milhões), o jovem de 21 anos é o terceiro reforço da equipe para a temporada 2025/26.

A recepção calorosa contou com a presença de jornalistas e torcedores. Além disso, Wesley recebeu um cachecol do time giallorossi, posou para fotos e acenou para os fãs que o aguardavam no saguão do aeroporto. O lateral fará exames médicos antes de assinar um contrato válido por cinco temporadas.

Relembre as negociações de Wesley antes de fechar com a Roma

A venda de Wesley para a Roma entrou para o top-5 de maiores negociações da história do Flamengo. O clube italiano pagará 25 milhões de euros (cerca de R$ 163 milhões), mas o valor pode aumentar. Isso porque o acordo prevê o pagamento de mais 5 milhões de euros (R$ 32 milhões), em caso de metas a serem batidas. Com isso, a transferência de Wesley pode chegar a R$ 196 milhões, de acordo com a cotação atual.

Antes de acertar sua ida ao Velho Continente, Wesley teve outras quatro oportunidades frustradas de transferência. Em 2023, o Flamengo recusou uma proposta de empréstimo do Barcelona. Os catalães ofereceram 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões na época) e fixaram a opção de compra em 15 milhões de euros (mais de R$ 80 milhões na época).

Em julho de 2024, o Bournemouth sinalizou uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 71,2 milhões na época), que também foi recusada. Logo após a nova recusa, o Flamengo renovou o contrato com Wesley e adquiriu mais 20% dos direitos econômicos do jogador.

Em agosto de 2024, o clube aceitou uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 120 milhões na época), sendo 16 milhões de euros (R$ 96 milhões na época) fixos e o restante em bônus da Atalanta, mas houve um impasse na liberação. Já nesta temporada, o Flamengo recusou uma proposta do Zenit de 25 milhões de euros (cerca de R$ 153 milhões) pelo lateral.

Revelado em 2021, Wesley acumula 152 jogos com a camisa do Flamengo. Sob o comando de Filipe Luís, virou uma peça fundamental no sistema defensivo do Flamengo. Neste período entre os profissionais, o lateral contribuiu com 12 participações em gols (seis gols e seis assistências).

Wesley comemora gol contra o Fluminense no Campeonato Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

