Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ex-Flamengo, Mateusão marca na prorrogação e classifica Shabab Al Ahli

Atacante decidiu o confronto contra os atuais campeões

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 20:04
Favorite o Lance! no Google
Mateusão segurando a camisa 19 do Shabab Al-Ahli
Mateusão marcou pelo Shabab Al-Ahli (Foto: Reprodução/Shabab Al Ahli/X)

Mateusão garantiu a vaga do Shabab Al Ahli nas quartas de final da Copa dos Presidentes nesta quinta-feira (22). O atacante revelado pelo Flamengo saiu do banco de reservas e marcou, na prorrogação, o gol da vitória por 3 a 2 sobre o Al Ain, atual campeão do torneio.

➡️Separados por uma semifinal, Flamengo e Palmeiras podem voltar a decidir a América

Aos 22 anos, o brasileiro atingiu a marca de 30 gols na sua quarta temporada pelo clube dos Emirados Árabes Unidos.

Mateusão sem camisa em partida do Shabab Al-Ahli
Mateusão fez na prorrogação na Copa dos Presidentes (Foto: Reprodução: Shabab Al Ahli/X)

Virada e gol decisivo na prorrogação

O Shabab Al Ahli abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo com duas cobranças de pênalti de Ezatolahi, titular da seleção do Irã. No entanto, o Al Ain buscou o empate na etapa final. Acionado nos minutos finais do tempo regulamentar, Mateusão aproveitou um cruzamento na área no segundo tempo da prorrogação para definir o confronto de cabeça.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após a partida, o atacante destacou a importância de superar o atual campeão do torneio diante da torcida e reforçou a necessidade de manter o foco na sequência do calendário. O Shabab Al Ahli volta a campo na próxima terça-feira (27), contra o Esteghlal, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia, competição em que soma 100% de aproveitamento após duas rodadas.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Vini Jr - Koundé - Real Madrid x Barcelona - Supercopa da Espanha

Fora de Campo

Barcelona x Real Madrid: CazéTV transmite El Clásico com equipe no Camp Nou

Há 59 minutos
Thumb programa Seda sem filtro

Futebol Internacional

'Seda sem filtro': Entenda a guerra entre Infantino e Uefa na Fifa

Há 1 hora
Jogadores do Bournemouth comemorando gol em vitória na Europa League

Futebol Internacional

Com Rayan, Bournemouth vence o Milan e mantém 100% na Europa League

Há 1 hora
Weslley Patati, ex-Santos, marca dois gols pelo AZ Alkmaar1

Futebol Internacional

Ex-Santos brilha com dois gols na Europa League

Há 2 horas
Monaco x Freiburg

Futebol Internacional

Monaco de Filipe Luís atropela Freiburg na Conference League

Há 2 horas
Roberto Firmino marca um gol na vitória do Al Sadd

Futebol Internacional

Firmino marca, e Al Sadd assume ponta no Catar

Há 2 horas
Mais LANCE!
Homem de camiseta preta segura crachá pendente do pescoço, em estádio com público ao fundo.

Com gol de ex-Flamengo, time de André Jardine elimina rival em clássico nos Emirados

Bruno Fernandes

Bruno Fernandes tem casa assaltada durante jogo da Champions League

Messi observa troféu da Copa do Mundo conquistada em 2022

Troféu da Copa do Mundo de 2022 erguido por Messi na final vai a leilão

Craque da Geórgia

Morre Giorgi Nemsadze, ídolo da Geórgia; saiba quem foi

Yamal comemora gol pelo Barcelona contra o Real Madrid, pela Supercopa da Espanha (Foto: Fadel Senna/AFP)

Provocações de Yamal esquentam El Clásico; relembre

Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League

Mourinho sai em defesa de Vini Jr. após vaias no Real Madrid

Kylian Mbappé e Vini Jr gesticulam durante treino do Real Madrid em Madri, antes do jogo contra o RB Leipzig pela Liga dos Campeões.

El Clásico: veja os brasileiros que marcaram história no duelo entre Barcelona e Real Madrid

Messi em ação pelo Barcelona (Foto: Pau Barrena/ AFP)

Messi relembra época vitoriosa no Barcelona e destaca diversão em campo

Janderson abraça colega de time vermelho em campo durante a partida, com jogador verde ao fundo

Ex-Botafogo, Janderson se destaca na Turquia após superar dificuldades no Rio

Flaco López é substituído durante o confronto e vira assunto (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Comentaristas criticam decisão de Abel em Palmeiras x Fluminense

Neymar - Barcelona 6x1 PSG - 2017

Neymar relembra acidente de Ferrari em Barcelona: 'Cagada minha'

Alviverde vence nos pênaltis e se classifica para a final da Libertadores (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Jornalista critica Palmeiras contra Fluminense: 'Não quis'

Montagem Mano Menezes e Adrián Quiroz

Conheça o 'Ganso Peruano' que encantou Mano Menezes