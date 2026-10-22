Ex-Flamengo, Mateusão marca na prorrogação e classifica Shabab Al Ahli
Atacante decidiu o confronto contra os atuais campeões
Mateusão garantiu a vaga do Shabab Al Ahli nas quartas de final da Copa dos Presidentes nesta quinta-feira (22). O atacante revelado pelo Flamengo saiu do banco de reservas e marcou, na prorrogação, o gol da vitória por 3 a 2 sobre o Al Ain, atual campeão do torneio.
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Aos 22 anos, o brasileiro atingiu a marca de 30 gols na sua quarta temporada pelo clube dos Emirados Árabes Unidos.
Virada e gol decisivo na prorrogação
O Shabab Al Ahli abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo com duas cobranças de pênalti de Ezatolahi, titular da seleção do Irã. No entanto, o Al Ain buscou o empate na etapa final. Acionado nos minutos finais do tempo regulamentar, Mateusão aproveitou um cruzamento na área no segundo tempo da prorrogação para definir o confronto de cabeça.
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Após a partida, o atacante destacou a importância de superar o atual campeão do torneio diante da torcida e reforçou a necessidade de manter o foco na sequência do calendário. O Shabab Al Ahli volta a campo na próxima terça-feira (27), contra o Esteghlal, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia, competição em que soma 100% de aproveitamento após duas rodadas.
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