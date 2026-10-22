Com Rayan, Bournemouth vence o Milan e mantém 100% na Europa League

O Bournemouth venceu o Milan por 3 a 0 nesta quinta-feira (22), no Vitality Stadium, na Inglaterra, pela terceira rodada da fase de liga da Europa League. Com a participação do brasileiro Rayan, a equipe inglesa aproveitou a expulsão do goleiro Mike Maignan ainda no primeiro tempo e confirmou mais uma vitória na competição, chegando a nove pontos em três partidas disputadas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O Bournemouth abriu o placar aos oito minutos da primeira etapa, quando Justin Kluivert converteu um pênalti sofrido pelo brasileiro Evanilson. Aos 27 minutos, Maignan foi expulso após acertar o rosto de Tyler Adams em uma disputa durante a cobrança de um escanteio. Com um jogador a mais, os ingleses ampliaram a vantagem com Marcus Tavernier, também em cobrança de pênalti.

Na segunda etapa, o Bournemouth administrou o resultado e fechou o placar aos 39 minutos. Adli cobrou uma falta com precisão e superou Lorenzo Torriani, que substituiu Maignan no gol do Milan.

continua após a publicidade

Justin Kluivert comemorando o gol pelo Bournemouth contra o Milan, na Europa League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Rayan quase marca nos minutos finais

O brasileiro Rayan entrou no segundo tempo e ficou perto de transformar a vitória em goleada. Em uma finalização à queima-roupa, o atacante exigiu uma grande defesa de Torriani e quase marcou seu terceiro gol em três partidas na Europa League.

Com o resultado, o Bournemouth, estreante em competições europeias, chegou a nove pontos e manteve o aproveitamento perfeito após três rodadas. A equipe aparece na terceira colocação, atrás de concorrentes com a mesma pontuação nos critérios de desempate.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Milan vive um início preocupante no torneio. Com apenas uma vitória até o momento, o clube italiano ocupa a 24ª posição na fase de liga.

Na próxima rodada, marcada para 5 de novembro, o Bournemouth visita o Sparta Praga, enquanto o Milan recebe o Ferencváros.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.