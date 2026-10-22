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Com Rayan, Bournemouth vence o Milan e mantém 100% na Europa League

Com um a mais, o Bournemouth venceu o Milan por 3 a 0 nesta quinta-feira (22)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 18:59
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Jogadores do Bournemouth comemorando gol em vitória na Europa League
Jogadores do Bournemouth comemorando gol em vitória na Europa League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

O Bournemouth venceu o Milan por 3 a 0 nesta quinta-feira (22), no Vitality Stadium, na Inglaterra, pela terceira rodada da fase de liga da Europa League. Com a participação do brasileiro Rayan, a equipe inglesa aproveitou a expulsão do goleiro Mike Maignan ainda no primeiro tempo e confirmou mais uma vitória na competição, chegando a nove pontos em três partidas disputadas.

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O Bournemouth abriu o placar aos oito minutos da primeira etapa, quando Justin Kluivert converteu um pênalti sofrido pelo brasileiro Evanilson. Aos 27 minutos, Maignan foi expulso após acertar o rosto de Tyler Adams em uma disputa durante a cobrança de um escanteio. Com um jogador a mais, os ingleses ampliaram a vantagem com Marcus Tavernier, também em cobrança de pênalti.

Na segunda etapa, o Bournemouth administrou o resultado e fechou o placar aos 39 minutos. Adli cobrou uma falta com precisão e superou Lorenzo Torriani, que substituiu Maignan no gol do Milan.

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Justin Kluivert comemorando o gol pelo Bournemouth contra o Milan, na Europa League
Justin Kluivert comemorando o gol pelo Bournemouth contra o Milan, na Europa League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Rayan quase marca nos minutos finais

O brasileiro Rayan entrou no segundo tempo e ficou perto de transformar a vitória em goleada. Em uma finalização à queima-roupa, o atacante exigiu uma grande defesa de Torriani e quase marcou seu terceiro gol em três partidas na Europa League.

Com o resultado, o Bournemouth, estreante em competições europeias, chegou a nove pontos e manteve o aproveitamento perfeito após três rodadas. A equipe aparece na terceira colocação, atrás de concorrentes com a mesma pontuação nos critérios de desempate.

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Do outro lado, o Milan vive um início preocupante no torneio. Com apenas uma vitória até o momento, o clube italiano ocupa a 24ª posição na fase de liga.

Na próxima rodada, marcada para 5 de novembro, o Bournemouth visita o Sparta Praga, enquanto o Milan recebe o Ferencváros.

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