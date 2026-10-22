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Com gol de ex-Flamengo, time de André Jardine elimina rival em clássico nos Emirados

Shabab Al Ahli vence o Al Ain por 3 a 2 na prorrogação

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 17:44
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Homem de camiseta preta segura crachá pendente do pescoço, em estádio com público ao fundo.
André Jardine comemora vitória do Shabab Al Ahli (Foto: Divulgação)

O Shabab Al Ahli, comandado pelo técnico brasileiro André Jardine, eliminou o Al Ain nas oitavas de final da President's Cup, nesta quinta-feira (22), ao vencer por 3 a 2 na prorrogação. O gol da classificação foi marcado de cabeça por Mateusão, atacante revelado pelo Flamengo, a cinco minutos do fim do tempo extra. Com o resultado, o atual campeão da competição garantiu vaga nas quartas de final.

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A classificação veio apenas quatro dias depois de o time de Jardine vencer o mesmo adversário por 2 a 0, pela UAE Pro League. Na ocasião, o resultado encerrou uma sequência de 38 partidas de invencibilidade do Al Ain.

Shabab Al Ahli decide na prorrogação

O clássico desta quinta-feira foi marcado pelo equilíbrio. O Shabab Al Ahli chegou a abrir dois gols de vantagem, mas viu o Al Ain buscar o empate na segunda etapa. As duas equipes também terminaram o tempo regulamentar com dez jogadores em campo.

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A decisão foi para a prorrogação, e Mateusão apareceu nos minutos finais para marcar de cabeça e garantir a classificação do time de André Jardine. O Shabab Al Ahli é o atual campeão da President's Cup e soma 11 títulos do torneio, marca que o coloca como maior vencedor da competição.

Dois jogadores celebram o abraço após o jogo, com torcida de vermelho ao fundo.
Mateusão comemora gol pelo Shabab Al Ahli (Foto: Divulgação)

André Jardine vence dois clássicos em quatro dias

Contratado em junho deste ano, André Jardine começa a construir sua trajetória no futebol dos Emirados Árabes Unidos com duas vitórias consecutivas sobre um dos principais rivais do país.

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Campeão olímpico com a Seleção Brasileira nos Jogos de Tóquio, em 2021, o treinador também conquistou três títulos mexicanos consecutivos à frente do América-MEX. Do outro lado, o Al Ain é uma das principais forças do futebol emiradense e detém o título de maior vencedor da UAE Pro League.

Após a classificação, Jardine destacou a dificuldade dos dois confrontos e a reação da equipe depois de sofrer o empate.

— Vencer um clássico duas vezes em poucos dias é muito importante, ainda mais contra uma equipe da qualidade do Al Ain. Foram dois jogos diferentes, ambos muito exigentes, e hoje tivemos que superar dificuldades depois de abrir vantagem e sofrer o empate. O grupo mostrou personalidade para continuar competindo até o fim. Estamos felizes com a classificação, mas sabemos que precisamos seguir evoluindo — afirmou o treinador.

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O clássico também contou com forte presença brasileira: nove jogadores do país estiveram em campo, sendo sete pelo Shabab Al Ahli e dois pelo Al Ain.

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