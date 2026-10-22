A mansão de Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, foi alvo de um assalto na noite de quarta-feira (21), em Cheshire, na Inglaterra. O jogador estava na Itália para enfrentar o Como pela Champions League, em partida que terminou com vitória da equipe italiana por 4 a 1. Segundo informações publicadas pelo jornal britânico The Sun, três homens encapuzados invadiram a propriedade e levaram joias de luxo e outros objetos de valor.

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A residência, avaliada em cerca de quatro milhões de euros, fica em Nether Alderley, região conhecida como Triângulo Dourado e marcada por propriedades de alto padrão. A casa tem seis quartos.

Vizinho acionou a polícia após notar movimentação suspeita

De acordo com o relato divulgado pelo The Sun, um vizinho percebeu a presença de três homens desconhecidos no jardim da mansão, próximo a uma área arborizada, e acionou as autoridades. A polícia chegou ao local cerca de dez minutos após o chamado, mas os suspeitos já haviam deixado a propriedade.

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Até o momento, não há informações sobre a presença de Ana Pinho, mulher do jogador, e dos dois filhos do casal na residência durante o crime.

Bruno Fernandes em ação contra o Como (Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP)

Assaltos a jogadores durante partidas entram no radar

O caso pode estar relacionado à atuação de grupos que monitoram os calendários esportivos para identificar períodos em que jogadores estão fora de casa para disputar partidas. Esse tipo de crime já atingiu outros nomes do futebol que vivem na Inglaterra.

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Em janeiro, a residência de Rúben Dias, zagueiro português do Manchester City, também foi assaltada em Alderley Edge. Na época, a propriedade era compartilhada com Maya Jama, apresentadora britânica e ex-companheira do jogador.

A investigação sobre o assalto à mansão de Bruno Fernandes segue sem detalhes públicos sobre a identificação dos suspeitos ou a recuperação dos objetos levados.

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