Firmino marca, e Al Sadd assume ponta no Catar
Equipe vence Shahaniya por 4 a 0, encerra sequência negativa e ultrapassa rival
O Al Sadd voltou a vencer em grande estilo. Com gol do brasileiro Roberto Firmino, a equipe derrotou o Shahaniya por 4 a 0 nesta quinta-feira (22), pela edição 2026/2027 do Campeonato do Catar. O resultado encerrou uma série de quatro derrotas consecutivas e colocou o time na liderança provisória da competição.
O atacante Akram Afif abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Pouco depois, Firmino ampliou após receber assistência do compatriota Giovani e finalizar dentro da área. Na etapa final, Afif marcou novamente, aos seis minutos, enquanto Mustafa Mashaal completou a goleada.
O gol foi o sexto de Firmino em sete partidas nesta edição do campeonato. Com a marca, o brasileiro chegou à vice-artilharia, atrás justamente de Afif, que soma sete gols. Desde que chegou ao clube, o ex-atacante da Seleção Brasileira acumula 25 gols em 43 jogos.
Após a partida, Firmino destacou a importância do resultado para recuperar a confiança do elenco depois da sequência de derrotas.
— A gente vinha dessa sequência de quatro derrotas, sendo duas pela nossa liga e outras duas pela Champions da Ásia. E esse não era o Al Sadd que todos conhecem. Claro que estávamos incomodados. Hoje retomamos a motivação e a confiança com essa grande vitória. Temos muita pela frente ainda. Coisas boas virão — afirmou.
Liderança provisória e próximo compromisso
Com o triunfo, o Al Sadd chegou aos 15 pontos e ultrapassou o Al Rayyan, que tem 14 e ainda possui uma partida a menos. A equipe também mantém o melhor ataque do campeonato, com 27 gols marcados, quase o dobro do segundo colocado nesse quesito, que balançou as redes 14 vezes.
Agora, o Al Sadd volta suas atenções para a Liga dos Campeões da Ásia. O próximo desafio será na segunda-feira (26), diante do Al-Qadisiya, da Arábia Saudita.
*Texto produzido por IA, com revisão de humanos
Tudo sobre
Futebol Internacional
Monaco de Filipe Luís atropela Freiburg na Conference LeagueHá 16 minutos
Futebol Internacional
Com gol de ex-Flamengo, time de André Jardine elimina rival em clássico nos EmiradosHá 32 minutos
Futebol Internacional
Bruno Fernandes tem casa assaltada durante jogo da Champions LeagueHá 2 horas
Lance! Negócios
Troféu da Copa do Mundo de 2022 erguido por Messi na final vai a leilãoHá 2 horas
Futebol Internacional
Morre Giorgi Nemsadze, ídolo da Geórgia; saiba quem foiHá 2 horas
Futebol Internacional
Provocações de Yamal esquentam El Clásico; relembreHá 2 horas
Mais LANCE!