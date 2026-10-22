Firmino marca, e Al Sadd assume ponta no Catar

O Al Sadd voltou a vencer em grande estilo. Com gol do brasileiro Roberto Firmino, a equipe derrotou o Shahaniya por 4 a 0 nesta quinta-feira (22), pela edição 2026/2027 do Campeonato do Catar. O resultado encerrou uma série de quatro derrotas consecutivas e colocou o time na liderança provisória da competição.

O atacante Akram Afif abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Pouco depois, Firmino ampliou após receber assistência do compatriota Giovani e finalizar dentro da área. Na etapa final, Afif marcou novamente, aos seis minutos, enquanto Mustafa Mashaal completou a goleada.

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O gol foi o sexto de Firmino em sete partidas nesta edição do campeonato. Com a marca, o brasileiro chegou à vice-artilharia, atrás justamente de Afif, que soma sete gols. Desde que chegou ao clube, o ex-atacante da Seleção Brasileira acumula 25 gols em 43 jogos.

Após a partida, Firmino destacou a importância do resultado para recuperar a confiança do elenco depois da sequência de derrotas.

— A gente vinha dessa sequência de quatro derrotas, sendo duas pela nossa liga e outras duas pela Champions da Ásia. E esse não era o Al Sadd que todos conhecem. Claro que estávamos incomodados. Hoje retomamos a motivação e a confiança com essa grande vitória. Temos muita pela frente ainda. Coisas boas virão — afirmou.

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Liderança provisória e próximo compromisso

Com o triunfo, o Al Sadd chegou aos 15 pontos e ultrapassou o Al Rayyan, que tem 14 e ainda possui uma partida a menos. A equipe também mantém o melhor ataque do campeonato, com 27 gols marcados, quase o dobro do segundo colocado nesse quesito, que balançou as redes 14 vezes.

Agora, o Al Sadd volta suas atenções para a Liga dos Campeões da Ásia. O próximo desafio será na segunda-feira (26), diante do Al-Qadisiya, da Arábia Saudita.

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Roberto Firmino marca um dos gols da vitória do Al Sadd (Foto: Divulgação Al Sadd)

*Texto produzido por IA, com revisão de humanos