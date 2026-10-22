Ex-Santos brilha com dois gols na Europa League
Brasileiro também deu assistência na vitória do time holandês
O brasileiro Weslley Patati foi o principal destaque da vitória do AZ Alkmaar por 4 a 0 sobre o Ararat-Armenia, nesta quinta-feira (22), pela fase de liga da Europa League. O ex-atacante do Santos marcou duas vezes e ainda deu uma assistência, participando diretamente de três dos quatro gols da equipe holandesa, que conquistou o segundo triunfo consecutivo na competição continental.
A atuação decisiva começou ainda no primeiro tempo. Aos 21 minutos, o dinamarquês Valdemar Byskov abriu o placar em cobrança de falta. Seis minutos depois, Patati ampliou a vantagem: recebeu o passe de Seiya Maikuma e finalizou com o pé esquerdo, acertando o canto da meta adversária.
Na etapa final, o brasileiro voltou a balançar a rede aos 31 minutos. Após receber de Ro-Zangelo Daal, o atacante apareceu na área e finalizou de canhota para fazer o terceiro gol do AZ. Pouco depois, aos 34, retribuiu a participação ofensiva com um cruzamento para Mexx Meerdink marcar de cabeça e fechar a goleada por 4 a 0.
Saiba como nasceu o Patati de Weslley
Nascido em Presidente Dutra, no Maranhão, Weslley Pinto Batista ganhou projeção no futebol brasileiro com o apelido de Patati. O nome tem uma origem curiosa: quando era criança, o jogador não tinha dinheiro para comprar chuteiras e costumava pegar calçados emprestados para jogar. Como eles ficavam grandes demais em seus pés, acabou recebendo o apelido inspirado no palhaço Patati, da dupla infantil Patati Patatá.
O atacante começou a trajetória no futebol em equipes amadoras maranhenses e passou pelo Atlético Maranhense antes de chegar às categorias de base do Santos. No clube paulista, avançou até o profissional e teve oportunidades na equipe principal entre 2022 e 2024. Ao todo, disputou 33 partidas e marcou dois gols pelo Peixe, segundo os números reunidos em sua biografia.
Em 2024, Patati seguiu para o Maccabi Tel Aviv, de Israel, onde ganhou experiência internacional. Na temporada 2024/25, conquistou o Campeonato Israelense e a Copa Toto. O desempenho abriu caminho para uma nova etapa na carreira, desta vez no AZ Alkmaar, da Holanda.
No futebol holandês, o brasileiro busca consolidar seu espaço e mostrar capacidade de decisão. A atuação diante do Ararat-Armenia representa um cartão de visitas importante: além dos dois gols, Patati contribuiu na construção do resultado e confirmou seu protagonismo em uma noite de destaque na Europa League.
*Texto produzido por IA, com correção de humanos
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