Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ex-Santos brilha com dois gols na Europa League

Brasileiro também deu assistência na vitória do time holandês

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 18:34
Favorite o Lance! no Google
Weslley Patati, ex-Santos, marca dois gols pelo AZ Alkmaar1
Weslley Patati, ex-Santos, marca dois gols pelo AZ Alkmaar (Foto: KAREN MINASYAN / AFP)

O brasileiro Weslley Patati foi o principal destaque da vitória do AZ Alkmaar por 4 a 0 sobre o Ararat-Armenia, nesta quinta-feira (22), pela fase de liga da Europa League. O ex-atacante do Santos marcou duas vezes e ainda deu uma assistência, participando diretamente de três dos quatro gols da equipe holandesa, que conquistou o segundo triunfo consecutivo na competição continental.

A atuação decisiva começou ainda no primeiro tempo. Aos 21 minutos, o dinamarquês Valdemar Byskov abriu o placar em cobrança de falta. Seis minutos depois, Patati ampliou a vantagem: recebeu o passe de Seiya Maikuma e finalizou com o pé esquerdo, acertando o canto da meta adversária.

continua após a publicidade

Na etapa final, o brasileiro voltou a balançar a rede aos 31 minutos. Após receber de Ro-Zangelo Daal, o atacante apareceu na área e finalizou de canhota para fazer o terceiro gol do AZ. Pouco depois, aos 34, retribuiu a participação ofensiva com um cruzamento para Mexx Meerdink marcar de cabeça e fechar a goleada por 4 a 0.

Saiba como nasceu o Patati de Weslley

Nascido em Presidente Dutra, no Maranhão, Weslley Pinto Batista ganhou projeção no futebol brasileiro com o apelido de Patati. O nome tem uma origem curiosa: quando era criança, o jogador não tinha dinheiro para comprar chuteiras e costumava pegar calçados emprestados para jogar. Como eles ficavam grandes demais em seus pés, acabou recebendo o apelido inspirado no palhaço Patati, da dupla infantil Patati Patatá.

continua após a publicidade

O atacante começou a trajetória no futebol em equipes amadoras maranhenses e passou pelo Atlético Maranhense antes de chegar às categorias de base do Santos. No clube paulista, avançou até o profissional e teve oportunidades na equipe principal entre 2022 e 2024. Ao todo, disputou 33 partidas e marcou dois gols pelo Peixe, segundo os números reunidos em sua biografia.

Em 2024, Patati seguiu para o Maccabi Tel Aviv, de Israel, onde ganhou experiência internacional. Na temporada 2024/25, conquistou o Campeonato Israelense e a Copa Toto. O desempenho abriu caminho para uma nova etapa na carreira, desta vez no AZ Alkmaar, da Holanda.

continua após a publicidade

No futebol holandês, o brasileiro busca consolidar seu espaço e mostrar capacidade de decisão. A atuação diante do Ararat-Armenia representa um cartão de visitas importante: além dos dois gols, Patati contribuiu na construção do resultado e confirmou seu protagonismo em uma noite de destaque na Europa League.

Weslley Patati, ex-Santos, marca dois gols pelo AZ Alkmaar1
Weslley Patati foi um dos destaques do AZ Alkmaar pela Europa League (Foto: KAREN MINASYAN / AFP)

*Texto produzido por IA, com correção de humanos

Sugerida para você!
Monaco x Freiburg

Futebol Internacional

Monaco de Filipe Luís atropela Freiburg na Conference League

Há 35 minutos
Roberto Firmino marca um gol na vitória do Al Sadd

Futebol Internacional

Firmino marca, e Al Sadd assume ponta no Catar

Há 47 minutos
Homem de camiseta preta segura crachá pendente do pescoço, em estádio com público ao fundo.

Futebol Internacional

Com gol de ex-Flamengo, time de André Jardine elimina rival em clássico nos Emirados

Há 50 minutos
Bruno Fernandes

Futebol Internacional

Bruno Fernandes tem casa assaltada durante jogo da Champions League

Há 2 horas
Messi observa troféu da Copa do Mundo conquistada em 2022

Lance! Negócios

Troféu da Copa do Mundo de 2022 erguido por Messi na final vai a leilão

Há 3 horas
Craque da Geórgia

Futebol Internacional

Morre Giorgi Nemsadze, ídolo da Geórgia; saiba quem foi

Há 3 horas
Mais LANCE!
Yamal comemora gol pelo Barcelona contra o Real Madrid, pela Supercopa da Espanha (Foto: Fadel Senna/AFP)

Provocações de Yamal esquentam El Clásico; relembre

Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League

Mourinho sai em defesa de Vini Jr. após vaias no Real Madrid

Kylian Mbappé e Vini Jr gesticulam durante treino do Real Madrid em Madri, antes do jogo contra o RB Leipzig pela Liga dos Campeões.

El Clásico: veja os brasileiros que marcaram história no duelo entre Barcelona e Real Madrid

Messi em ação pelo Barcelona (Foto: Pau Barrena/ AFP)

Messi relembra época vitoriosa no Barcelona e destaca diversão em campo

Janderson abraça colega de time vermelho em campo durante a partida, com jogador verde ao fundo

Ex-Botafogo, Janderson se destaca na Turquia após superar dificuldades no Rio

Flaco López é substituído durante o confronto e vira assunto (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Comentaristas criticam decisão de Abel em Palmeiras x Fluminense

Neymar - Barcelona 6x1 PSG - 2017

Neymar relembra acidente de Ferrari em Barcelona: 'Cagada minha'

Alviverde vence nos pênaltis e se classifica para a final da Libertadores (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Jornalista critica Palmeiras contra Fluminense: 'Não quis'

Montagem Mano Menezes e Adrián Quiroz

Conheça o 'Ganso Peruano' que encantou Mano Menezes

Cristiano Ronaldo na concentração da seleção de Portgal

Cristiano Ronaldo: FPF reduz suspensão e aplica multa de € 255

Jogador do Atlético tenta passar por dois defensores do Montevideo City Torque

TV argentina detona o Atlético-MG e vê Boca Juniors superior

Hércules comemora o gol do Fluminense sobre o Palmeiras pela semifinal da Libertadores

Felipe Melo detona desempenho do Palmeiras contra Fluminense

Cristiano Ronaldo em ação no Al-Nassr (Foto: Fadel Senna / AFP)

Cristiano Ronaldo lidera lista da Forbes com R$ 1,5 bi em ganhos