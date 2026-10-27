A busca por uma oportunidade no futebol europeu é marcada por jogos decisivos, expectativas e momentos de pressão, mas também reserva espaço para experiências fora dos gramados. No terceiro episódio do DOC Rumo ao Estrelato, do Lance! TV, o público acompanha novos desafios de Vinicius Sartori e dos jovens atletas da Miami Dade durante a passagem pela Grécia. A estreia é hoje às 19h (de Brasília). Não perca!

+Entenda o que é o Rumo ao Estrelato!

Um dos destaques é a postura do goleiro brasileiro diante da sequência de partidas. Sartori demonstra confiança no próprio desempenho e destaca a importância de manter o equilíbrio emocional durante a experiência internacional.

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— Estou conseguindo orientar bem o time, fazer boas partidas. Estou tentando melhorar. Tento manter o ambiente o mais alegre possível. Não gosto de ficar muito pressionado para os jogos. Quando entro em campo, eu me concentro 100% — afirma.

Jogos, defesas e decisões difíceis

Dentro de campo, a equipe da Miami Dade enfrenta adversários tradicionais do futebol grego. Em um dos confrontos, o grupo encara o Panathinaikos, um dos maiores clubes do país. Já diante do Panionios, Sartori protagoniza uma bela defesa, mostrando seu potencial em mais um teste na busca por uma oportunidade profissional.

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Mas nem todos os momentos da viagem são de comemoração. O episódio também mostra o lado difícil do processo de seleção, quando um dos atletas recebe a notícia de que não está nos planos do clube com o qual sonhava assinar contrato. É a hora de encarar a realidade e lidar com as escolhas que podem mudar o rumo da carreira.

Praia e compras também fazem parte da experiência

A rotina na Grécia não se resume aos treinamentos e jogos. O documentário registra momentos de descontração, com direito a uma visita à praia, águas cristalinas e sol forte em Atenas. Os atletas também aproveitam um passeio por um mercado popular grego, em uma oportunidade de conhecer melhor os costumes locais.

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Entre a pressão por resultados, as avaliações dos clubes e os momentos de lazer, o terceiro episódio mostra diferentes faces da experiência vivida pelos jovens jogadores.

O terceiro episódio do DOC Rumo ao Estrelato estreia nesta terça-feira, às 19h, no YouTube do Lance! TV. A série acompanha semanalmente a trajetória de Vinicius Sartori e dos outros atletas que buscam transformar o sonho de jogar na Europa em realidade.

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