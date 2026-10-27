Rumo ao Estrelato: bastidores mostram desafios e momentos de descontração na Grécia
Terceiro episódio segue a trajetória do goleiro Sartori. Estreia hoje às 19h
A busca por uma oportunidade no futebol europeu é marcada por jogos decisivos, expectativas e momentos de pressão, mas também reserva espaço para experiências fora dos gramados. No terceiro episódio do DOC Rumo ao Estrelato, do Lance! TV, o público acompanha novos desafios de Vinicius Sartori e dos jovens atletas da Miami Dade durante a passagem pela Grécia. A estreia é hoje às 19h (de Brasília). Não perca!
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Um dos destaques é a postura do goleiro brasileiro diante da sequência de partidas. Sartori demonstra confiança no próprio desempenho e destaca a importância de manter o equilíbrio emocional durante a experiência internacional.
— Estou conseguindo orientar bem o time, fazer boas partidas. Estou tentando melhorar. Tento manter o ambiente o mais alegre possível. Não gosto de ficar muito pressionado para os jogos. Quando entro em campo, eu me concentro 100% — afirma.
Jogos, defesas e decisões difíceis
Dentro de campo, a equipe da Miami Dade enfrenta adversários tradicionais do futebol grego. Em um dos confrontos, o grupo encara o Panathinaikos, um dos maiores clubes do país. Já diante do Panionios, Sartori protagoniza uma bela defesa, mostrando seu potencial em mais um teste na busca por uma oportunidade profissional.
Mas nem todos os momentos da viagem são de comemoração. O episódio também mostra o lado difícil do processo de seleção, quando um dos atletas recebe a notícia de que não está nos planos do clube com o qual sonhava assinar contrato. É a hora de encarar a realidade e lidar com as escolhas que podem mudar o rumo da carreira.
Praia e compras também fazem parte da experiência
A rotina na Grécia não se resume aos treinamentos e jogos. O documentário registra momentos de descontração, com direito a uma visita à praia, águas cristalinas e sol forte em Atenas. Os atletas também aproveitam um passeio por um mercado popular grego, em uma oportunidade de conhecer melhor os costumes locais.
Entre a pressão por resultados, as avaliações dos clubes e os momentos de lazer, o terceiro episódio mostra diferentes faces da experiência vivida pelos jovens jogadores.
O terceiro episódio do DOC Rumo ao Estrelato estreia nesta terça-feira, às 19h, no YouTube do Lance! TV. A série acompanha semanalmente a trajetória de Vinicius Sartori e dos outros atletas que buscam transformar o sonho de jogar na Europa em realidade.
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Todos os episódios
01
Lance! TV acompanha 23 jovens em busca do futebol europeu
13/10
19h
02
'Rumo ao Estrelato': conheça a saga de Vinicius Sartori no documentário original do Lance!
13/10
19h
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Rumo ao Estrelato: Sartori vive primeiros desafios na Grécia
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04
Rumo ao Estrelato: elogios e superação nos jogos na Grécia
20/10
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