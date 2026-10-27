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Mbappé perde patrocínios da China após suposta fala sobre Mao Tsé-Tung

Atacante do Real Madrid pediu desculpas após repercussão de comentário sobre meme; LALIGA também se manifestou sobre o episódio

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 10:06
Atualizado há 1 minutos
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Mbappé, camisa 10 do Real Madrid, celebra gol no El Clásico contra o Barcelona
Mbappé, camisa 10 do Real Madrid, celebra gol no El Clásico contra o Barcelona (Foto: Lluis GENE / AFP)

Kylian Mbappé perdeu contratos comerciais com empresas chinesas após a repercussão de uma suposta fala sobre Mao Tsé-Tung, líder político que fundou a República Popular da China. O episódio provocou reações negativas no país e levou marcas a encerrarem parcerias com o atacante do Real Madrid, que publicou um pedido de desculpas nesta terça-feira (27).

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A polêmica começou após a circulação de um vídeo no qual o francês supostamente comenta sobre um meme que coloca seu rosto no lugar do antigo líder chinês. A Reuters, responsável pela apuração publicada sobre o caso, informou que não conseguiu autenticar as imagens.

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Em comunicado divulgado nesta terça, Mbappé reconheceu que seu comentário foi inadequado e afirmou compreender que suas palavras feriram pessoas na China e integrantes da comunidade chinesa ao redor do mundo.

— Peço desculpas a todos aqueles que minhas palavras ofenderam. Essa não foi, de forma alguma, minha intenção. Tenho profundo respeito pelo povo chinês e por sua história, e sinto muito, sinceramente — declarou o atacante, que ficou na 2ª posição da Bola de Ouro. Premiação foi entregue nesta segunda-feira ao atacante do Bayern de Munique e da seleção da Inglaterra, Harry Kane.

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Marcas chinesas rompem contratos com Mbappé

A repercussão já provocou consequências comerciais para o jogador. A Eastroc Beverage, empresa chinesa de bebidas que utilizava a imagem de Mbappé em seus produtos, anunciou o encerramento imediato da parceria com o francês.

Em comunicado publicado na rede social chinesa Weibo, a companhia afirmou que se opõe firmemente a comportamentos que firam o sentimento nacional.

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As empresas de laticínios Mengniu e Milkground também encerraram suas cooperações comerciais com o atacante. As decisões ampliam o impacto da controvérsia sobre a imagem do jogador no mercado chinês.

A reação também alcançou a transmissão do futebol espanhol no país. Segundo o veículo de mídia estatal chinês The Paper, a televisão estatal suspendeu a exibição de partidas e eventos envolvendo a LALIGA e Mbappé. Anúncios com a imagem do jogador também teriam sido retirados.

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Entenda a polêmica com Mao Tsé-Tung

O vídeo que desencadeou a controvérsia começou a circular nas redes sociais na segunda-feira (26). Na gravação, Mbappé supostamente afirma que o meme mais engraçado que viu sobre si mesmo era uma montagem em que seu rosto aparecia no lugar de um ditador chinês.

A imagem faz referência a Mao Tsé-Tung, fundador da República Popular da China, que morreu em 1976. A figura do antigo líder mantém relevância histórica e política no país, e piadas a seu respeito são consideradas um tabu por parte da sociedade chinesa.

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Montagens que retratam Mbappé como um ditador já circulavam entre torcedores, em referência à influência que o atacante exerce nas equipes em que atua. Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, no mês passado, o jogador criticou parte dessa tendência e afirmou que memes que o retratavam como um ditador demonstravam falta de consciência política e humana.

Apesar da repercussão, a autenticidade do vídeo que motivou as reações não foi confirmada pela Reuters.

LALIGA pede desculpas à China

A LALIGA também se pronunciou sobre o episódio e lamentou a ofensa causada aos torcedores chineses. Em comunicado, a entidade ressaltou que os comentários atribuídos a Mbappé foram feitos a título pessoal e não representam a organização.

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— O futebol espanhol defende o respeito, a convivência e a união entre pessoas de todas as culturas. Transmitimos nosso respeito à China, às suas instituições e ao seu povo, e valorizamos profundamente o apoio dos milhões de torcedores que nos acompanham a cada semana — afirmou a liga.

A entidade informou ainda que trabalha com parceiros e representantes institucionais na China para lidar com a situação. Como medida preventiva, anunciou a criação de um protocolo de sensibilização e comunicação, em colaboração com clubes e jogadores, para promover o respeito às diferentes culturas e evitar episódios semelhantes.

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O caso coloca em evidência os efeitos comerciais da repercussão de declarações atribuídas a atletas de alcance global. Para Mbappé, além do pedido público de desculpas, o episódio já resultou no rompimento de parcerias com empresas chinesas.

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