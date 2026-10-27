Mbappé perde patrocínios da China após suposta fala sobre Mao Tsé-Tung
Atacante do Real Madrid pediu desculpas após repercussão de comentário sobre meme; LALIGA também se manifestou sobre o episódio
Kylian Mbappé perdeu contratos comerciais com empresas chinesas após a repercussão de uma suposta fala sobre Mao Tsé-Tung, líder político que fundou a República Popular da China. O episódio provocou reações negativas no país e levou marcas a encerrarem parcerias com o atacante do Real Madrid, que publicou um pedido de desculpas nesta terça-feira (27).
➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional
A polêmica começou após a circulação de um vídeo no qual o francês supostamente comenta sobre um meme que coloca seu rosto no lugar do antigo líder chinês. A Reuters, responsável pela apuração publicada sobre o caso, informou que não conseguiu autenticar as imagens.
Em comunicado divulgado nesta terça, Mbappé reconheceu que seu comentário foi inadequado e afirmou compreender que suas palavras feriram pessoas na China e integrantes da comunidade chinesa ao redor do mundo.
— Peço desculpas a todos aqueles que minhas palavras ofenderam. Essa não foi, de forma alguma, minha intenção. Tenho profundo respeito pelo povo chinês e por sua história, e sinto muito, sinceramente — declarou o atacante, que ficou na 2ª posição da Bola de Ouro. Premiação foi entregue nesta segunda-feira ao atacante do Bayern de Munique e da seleção da Inglaterra, Harry Kane.
Marcas chinesas rompem contratos com Mbappé
A repercussão já provocou consequências comerciais para o jogador. A Eastroc Beverage, empresa chinesa de bebidas que utilizava a imagem de Mbappé em seus produtos, anunciou o encerramento imediato da parceria com o francês.
Em comunicado publicado na rede social chinesa Weibo, a companhia afirmou que se opõe firmemente a comportamentos que firam o sentimento nacional.
As empresas de laticínios Mengniu e Milkground também encerraram suas cooperações comerciais com o atacante. As decisões ampliam o impacto da controvérsia sobre a imagem do jogador no mercado chinês.
A reação também alcançou a transmissão do futebol espanhol no país. Segundo o veículo de mídia estatal chinês The Paper, a televisão estatal suspendeu a exibição de partidas e eventos envolvendo a LALIGA e Mbappé. Anúncios com a imagem do jogador também teriam sido retirados.
Entenda a polêmica com Mao Tsé-Tung
O vídeo que desencadeou a controvérsia começou a circular nas redes sociais na segunda-feira (26). Na gravação, Mbappé supostamente afirma que o meme mais engraçado que viu sobre si mesmo era uma montagem em que seu rosto aparecia no lugar de um ditador chinês.
A imagem faz referência a Mao Tsé-Tung, fundador da República Popular da China, que morreu em 1976. A figura do antigo líder mantém relevância histórica e política no país, e piadas a seu respeito são consideradas um tabu por parte da sociedade chinesa.
Montagens que retratam Mbappé como um ditador já circulavam entre torcedores, em referência à influência que o atacante exerce nas equipes em que atua. Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, no mês passado, o jogador criticou parte dessa tendência e afirmou que memes que o retratavam como um ditador demonstravam falta de consciência política e humana.
Apesar da repercussão, a autenticidade do vídeo que motivou as reações não foi confirmada pela Reuters.
LALIGA pede desculpas à China
A LALIGA também se pronunciou sobre o episódio e lamentou a ofensa causada aos torcedores chineses. Em comunicado, a entidade ressaltou que os comentários atribuídos a Mbappé foram feitos a título pessoal e não representam a organização.
— O futebol espanhol defende o respeito, a convivência e a união entre pessoas de todas as culturas. Transmitimos nosso respeito à China, às suas instituições e ao seu povo, e valorizamos profundamente o apoio dos milhões de torcedores que nos acompanham a cada semana — afirmou a liga.
A entidade informou ainda que trabalha com parceiros e representantes institucionais na China para lidar com a situação. Como medida preventiva, anunciou a criação de um protocolo de sensibilização e comunicação, em colaboração com clubes e jogadores, para promover o respeito às diferentes culturas e evitar episódios semelhantes.
O caso coloca em evidência os efeitos comerciais da repercussão de declarações atribuídas a atletas de alcance global. Para Mbappé, além do pedido público de desculpas, o episódio já resultou no rompimento de parcerias com empresas chinesas.
Futebol Internacional
Estreia de Ronaldinho, em clássico, provoca procura por ingressosHá 13 minutos
Futebol Internacional
Jurado explica ter posto Messi à frente de Yamal na Bola de OuroHá 21 minutos
Futebol Internacional
Arthur se destaca na Alemanha e pode ser opção para Ancelotti na SeleçãoHá 38 minutos
Futebol Internacional
Harry Kane celebra Bola de Ouro 2026 e faz agradecimento especial a MourinhoHá 52 minutos
Futebol Internacional
Manchester United mantém Michael Carrick no comando para duelo contra o ChelseaHá 1 hora
Rumo ao Estrelato
Rumo ao Estrelato: bastidores mostram desafios e momentos de descontração na GréciaHá 1 hora
Mais LANCE!