Com experiência na Europa, Renan Guedes no radar do mercado brasileiro
Atleta brasileiro analisa opções após sondagens
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Revelado pelo Corinthians e com experiência na Europa, Renan Guedes no radar do mercado brasileiro na janela de transferências. Aos 28 anos, o lateral-direito encerrou contrato com o Osijek, da Croácia, e entra na mira de clubes nacionais.
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Em janeiro de 2022, Renan Guedes foi contratado pelo Sheriff Tiraspol, da Moldávia, onde conquistou quatro títulos. E em junho de 2023, o atleta se transferiu para o Osijek, onde atuou nas últimas três temporadas.
Com a camisa do Osijek, Renan Guedes disputou 68 partidas, tendo marcado um gol e contribuído com três assistências. O brasileiro se destaca por sua intensidade na marcação, chegada ao ataque, além da experiência vivida em diferentes contextos do futebol europeu.
No Brasil, Renan Guedes se destacou pelo Bahia em 2021 antes de se transferir ao Sheriff Tiraspol. O atleta conquistou o título da Copa do Nordeste tendo atuado como titular no jogo decisivo contra o Ceará, em que o Tricolor derrotou nos pênaltis por 4 a 2.
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