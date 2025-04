Centroavante do Wolverhampton e da Seleção Brasileira, Matheus Cunha ganhou os holofotes nas redes sociais e jornais da Inglaterra nos últimos dias. Em entrevista ao periódico local "The Guardian", o atacante apontou uma possível saída do clube ao final da temporada para dar voos mais altos em outras equipes.

- Já recebi muitas ofertas, mas não me sentiria bem se saísse. Algumas coisas você não pode controlar, mas eu não poderia deixar o clube no meio da temporada, numa situação complicada, na zona de rebaixamento. Agora estamos perto de atingir o objetivo (permanecer na Premier League). Mas deixei claro que eu preciso dar o passo adiante. Quero brigar por títulos, por coisas importantes. Tenho potencial - afirmou.

A aspa, porém, foi defendida pelo técnico Vítor Pereira. Ex-Flamengo e Corinthians, o técnico português tirou os Wolves da zona de rebaixamento - a partir de gols de Matheus -, e poupou as críticas ao brasileiro.

- Ele sabe do seu potencial, é um jogador de ponta. É normal que tenha a ambição de lutar por títulos. Acontece com outros jogadores. O mais importante é estar comprometido e ajudar o time a atingir nossas metas. No final da temporada, veremos - analisou Vítor.

Matheus Cunha chegou ao Wolverhampton em 2023, comprado junto ao Atlético de Madrid por 50 milhões de euros (R$ 263 milhões na cotação da época). Desde então, se tornou uma peça importante na equipe, mesmo com as mudanças de técnico, já que VP assumiu em dezembro de 2024, após a queda de Gary O'Neil

🔢 Números de Matheus Cunha, centroavante da Seleção, pelo Wolverhampton em 2024-25

⚽ 29 jogos

⌛ 2.376 minutos em campo

🥅 15 gols

📤 4 assistências

✅ 7 vitórias

🟰 5 empates

❌ 17 derrotas