Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 16h30 (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP), em jogo válido pela volta da semifinal da Copa do Rei. Na ida, as duas equipes protagonizaram uma partida memorável, que terminou em 4 a 4 na Catalunha, com direito a dois gols dos Colchoneros nos últimos dez minutos para deixar o duelo em aberto. Um novo empate forçará a prorrogação e, se necessário, a disputa por pênaltis. Na outra semifinal, Real Madrid e Real Sociedad buscam a segunda vaga para a decisão. O confronto terá transmissão da Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+.

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético de Madrid x Barcelona

Jogo de volta - semifinal - Copa do Rei

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de abril de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)

📺 Onde assistir: Disney+ Premium (streaming)

🕴️ Arbitragem: Munuera Montero (árbitro); Prieto López de Ceraín e Martínez Moreno (auxiliares); Camacho Garrote (quarto árbitro); Martínez Munuera e Barbero Sevilla (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)

Juan Musso; Marcos Llorente, Josema Giménez, Clement Lenglet e Reinildo Mandava; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Rodrigo de Paul e Samuel Lino; Julián Álvarez e Antoine Griezmann



❌ Desfalques: Ángel Correa (suspenso) e Koke (lesionado)

❓ Dúvida: Robin Le Normand (lesionado)



BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez e Alejandro Balde; Frenkie de Jong e Pedri; Lamine Yamal, Gavi e Raphinha; Robert Lewandowski



❌ Desfalques: Marc-André ter Stegen, Dani Olmo, Marc Bernal e Marc Casadó (lesionados)

❓ Dúvidas: Andreas Christensen (lesionado)