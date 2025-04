Em qualquer discussão, seja em programas esportivos com jornalistas renomados ou em uma mesa de bar, quando se toca no tema "Bola de Ouro da temporada atual", há de se colocar o nome de Raphinha. O craque do Barcelona vive sua temporada mais brilhante e artilheira no futebol, e tem protagonizado grandes momentos com a camisa catalã.

O brasileiro se acostumou, nessa temporada, a decidir partidas de alto nível e marcar contra adversários do mais alto escalão europeu, como Real Madrid, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Resta um na lista de grandes oponentes: o Atlético de Madrid.

As equipes se encontraram em três oportunidades no calendário: duas por La Liga e uma pela ida da semifinal da Copa do Rei. O Barça encontrou o caminho das redes nove vezes, mas nenhuma com finalização do camisa 11.

Isso não significa que a contribuição de Raphinha não foi direta nos confrontos, já que quatro dos nove tentos diante do rival da capital foram conseguidos com assistências vindas de seus pés.

🥅 Raphinha marca hoje? O raio-x de Barcelona x Atlético na temporada

⚽ Barcelona 1x2 Atlético de Madrid - 21/12/2024 - 18ª rodada de La Liga

⚽ Barcelona 4x4 Atlético de Madrid - 25/02/2025 - Ida das semifinais da Copa do Rei

⚽ Atlético de Madrid 2x4 Barcelona - 16/03/2025 - 28ª rodada de La Liga

Em sua trajetória pelo Barcelona, Raphinha tem o que celebrar diante do Atlético. São sete jogos contra os Colchoneros, com cinco vitórias a seu favor, além do empate da ida e a derrota em pleno Olímpico de Montjuïc, no final do ano. Apesar da escassez de gols, as demais estatísticas mostram que o atacante pode manter seu nível de melhor do mundo e ser peça importante na busca pela final copeira.

Raphinha comemora gol pelo Barcelona (Foto: Lluis Gene / AFP)

Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 16h30 (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP). Quem vencer o confronto avança para a final; um novo empate depois do 4 a 4 da ida forçará a prorrogação e, se necessário, a disputa por pênaltis. O qualificado do clássico encontrará na decisão o Real Madrid, que superou a Real Sociedad no tempo extra, em jogo de oito gols.