Ex-Flamengo deixa a Grécia e pode retornar ao Brasil

Willian Arão, jogador com passagem marcante pelo Flamengo, pode retornar ao Brasil. O Panathinaikos anunciou, nesta terça-feira (20), a saída do volante, que não renovará o contrato válido até o fim do primeiro semestre de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em publicação nas redes sociais, o clube agradeceu ao brasileiro pelo tempo passado em Atenas. Arão chegou ao Trevo em agosto de 2023, após encerrar passagem pelo Fenerbahçe, e atuou em 84 jogos na Grécia, com quatro gols e quatro assistências.

continua após a publicidade

Além da saída do central, o Panathinaikos também acertou a saída de outros dois estrangeiros: o espanhol Rúben Pérez e o islandês Hordur Magnusson. No clube, Willian ergueu apenas um troféu: o da Copa da Grécia de 2023-24.

⚽ A trajetória de Willian Arão, ex-Flamengo

Moldado nas categorias de base do São Paulo, Arão rodou o Brasil e vestiu as camisas de Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atlético-GO e Botafogo. Em 2016, iniciou seu ciclo no Flamengo, e viveu seis anos e seis meses de conquistas, incluindo as Libertadores de 2019 e 2022 - nesta, atuou apenas na primeira metade, antes de ir para a Europa.

continua após a publicidade

➡️ Rodri, vencedor da Bola de Ouro, volta à disponibilidade no City

Em julho de 2022, o jogador foi seduzido com o interesse do Fenerbahçe de Jorge Jesus, com quem havia atingido seu ápice de desempenho no Rubro-Negro, e aceitou o movimento. Depois de uma temporada, se juntou ao Panathinaikos, e agora, está livre no mercado para assinar com qualquer clube.

Nos últimos meses, clubes da Série A do Brasileirão chegaram a observar o atleta de perto. Bahia e Internacional foram os que mais estiveram ligados a Willian Arão, mas as negociações não avançaram.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.