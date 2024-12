O mercado da bola segue agitado! Atualmente no Panathinaikos FC, da Grécia, Willian Arão teve seu nome ligado novamente ao futebol brasileiro. Desta vez, o Bahia demonstrou interesse em contratar o volante pensando na temporada de 2025, de acordo com jornalista Wilson Pimentel, do portal "RTI Esportes".

A diretoria juntamente a Rogério Ceni têm trabalhado para mapear jogadores que se encaixem no perfil do time, que irá disputar a pré-Libertadores no próximo ano. A estratégia é contratar atletas versáteis e que se adaptem às mudanças do time.

O ex-Flamengo já trabalhou com o atual treinador do Bahia, e, na época, desempenhou diversas funções, sendo, inclusive, zagueiro. Ele se destacou como um dos pilares daquela temporada.

No entanto, as conversas estão em estágio inicial, porém não são fáceis. Segundo o jornalista, o volante possui um alto salário na Grécia, que está fora da realidade brasileira. Arão recebe cerca de 2,3 milhões de euros por ano (aproximadamente R$ 14,5 milhões), o que representa cerca de R$ 1,2 milhão por mês.

Por enquanto, as tratativas foram interrompidas, pois o Grupo City entende que pode priorizar outros nomes no mercado. No entanto, a contratação de Arão ainda não foi descartada pela diretoria.

Pelo Panathinaikos FC nesta temporada, Willian Arão atuou em 24 jogos, totalizando 1.928 minutos em campo com um gol marcado. O volante tem vínculo até o meio do próximo ano, podendo assinar um pré-acordo com qualquer equipe a partir de janeiro, caso não haja proposta de renovação.

Willian Arão no Brasil

Além de Flamengo, Willian Arão também já defendeu Corinthians, Botafogo e Fenerbahçe. Em 2017, foi convocado para a seleção brasileira, quando o técnico Tite convocou apenas jogadores que atuavam no futebol brasileiro para o chamado Jogo da Amizade, amistoso contra a Colômbia.

Ao todo, Willian Arão acumula 519 jogos, 43 gols e 38 assistências. Na carreira, o volante acumula os seguintes títulos: Libertadores, antigo Mundial de Clubes da Fifa, Recopa Sul-Americana, Carioca, Série B, Brasileirão, Supercopa do Brasil e Copa do Brasil.

