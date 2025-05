Empresário revela ‘sentimento’ de Neymar após ida para o PSG

A transferência recorde de Neymar ao PSG, em 2017, estremeu o mercado de transferências do futebol em 2017. Em entrevista ao UOL, o empresário André Cury, agente que representava o Barcelona, revelou detalhes da transferência de Neymar para o clube francês. Segundo o agente, o craque, meses depois do acordo, estaria arrependido de ter deixado a Espanha.

Dentro de um jatinho, retornando do casamento de Lionel Messi, em 2017, Neymar e Daniel Alves, parceiros de Barcelona na época, revelaram um ao outro que haviam recebido uma proposta do PSG e firmaram um 'acordo' de se transferirem juntos ao clube francês. Esse aperto de mãos foi determinante saída do atacante do clube catalão. Além disso, o empresário afirma que avisou - com a ajuda de companheiros de Barcelona - a Neymar de que estaria tomando uma decisão errada, porém, sem sucesso.

O brasileiro decidiu deixar o Barcelona e se transferiu para o PSG em agosto de 2017, por 222 milhões de euros, a maior da história do futebol na época. Cury revela que, apesar da ótima recepção na capital da França, dois meses depois, o craque estaria arrependido da decisão tomada.

- Eles nos encontraram lá em um cassino em Barcelona, ele chorou, disse que era muito novo, que tinha errado - conta Cury.

Neymar no PSG

Com a camisa do PSG, Neymar disputou 318 partidas oficiais, marcou 118 gols e deu 70 assistências. O brasileiro conquistou 13 títulos no clube parisiense, sendo cinco troféus da Ligue 1 (Campeonato Francês), três Copas da França, duas Copas da Liga Francesa e três Supercopas da França.