Rodri, vencedor da Bola de Ouro, volta à disponibilidade no City

Eleito Bola de Ouro em 2024, Rodri está de volta no Manchester City, segundo o jornal espanhol "As". O volante, ausente de praticamente toda a temporada catastrófica vivida pelo clube, deve ser relacionado para o confronto desta terça-feira (20), diante do Bournemouth, pela 37ª rodada da Premier League.

O espanhol se contundiu ainda no sétimo jogo de 2024/25. Em duelo com o rival Arsenal, em setembro do último ano, o jogador deixou o gramado ainda aos 20 minutos da primeira etapa, depois de sentir o joelho. Exames após o embate confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, o que levou a uma longa ausência.

Pep Guardiola, inclusive, chegou a creditar a má fase dos Cityzens ao desfalque de seu meio-campista. Sem Rodri, o time se perdeu, e corre sérios riscos de ficar fora da próxima edição da Champions League, já que ocupa a sexta colocação do Campeonato Inglês e precisa vencer os dois jogos restantes para não sofrer sustos.

É improvável que o camisa 16 dos Sky Blues inicie o compromisso com os Cherries como titular. Porém, é possível que receba minutos em campo para findar a ausência de oito meses, no último jogo da equipe em casa nesta temporada.

🔙 Rodri, Bola de Ouro, volta ao City, mas outro ídolo se vai

O confronto com o Bournemouth também marcará a despedida de Kevin de Bruyne do Etihad. O belga não renovará seu contrato com o clube, e ficará livre no mercado para a próxima época. Ainda há dúvidas sobre sua participação no Mundial de Clubes, mas como o torneio será realizado nos Estados Unidos, o atleta dará adeus aos torcedores em celebração preparada para esta terça-feira (20).

Manchester City e Bournemouth se enfrentam às 16h (de Brasília) desta terça, no Etihad Stadium, em Manchester (ING). O confronto é válido pela 37ª rodada da Premier League, realizada ao longo do final de semana, mas como o time de Pep disputou a final da FA Cup - foi derrotado pelo Crystal Palace -, o calendário levou ao adiamento da partida.

