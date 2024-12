Contratado em junho de 2023, o treinador brasileiro André Jardine pode conquistar neste domingo (8) uma vaga em sua terceira final no Campeonato Mexicano sob comando do América do México. A equipe de Jardine entra em campo às 22h para enfrentar o Cruz Azul, um dos maiores clássicos do futebol no país. Após um empate sem gols na ida, o América briga por uma vitória para assegurar sua terceira decisão seguida.

A partida será disputada no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, que vem abrigando as duas equipes, já que o Estádio Azteca, casa do América do México, está passando por reformas para a Copa do Mundo de 2026. O vencedor enfrenta na decisão o Monterrey, que já garantiu sua vaga.

André Jardine, técnico do América do México, busca sua terceira final seguida pelo clube. (Foto: Reprodução/X/ @@ClubAmerica)

Jardine pode chegar em sua terceira final seguida e, caso passe, poderá conquistar seu terceiro título da Liga MX. No total, são cinco taças na conta do brasileiro, o que o torna o técnico mais vitorioso da história do América.

O campeonato no México é dividido entre o Clausura (encerramento) e Apertura (abertura). O técnico brasileiro levou o Apertura de 2023 e o Clausura de 2024. O último título foi justamente em cima do rival Cruz Azul, em maio deste ano. Além dos títulos de liga, levou três copas, entre elas a Supercopa Liga MX, quando venceu o Pumas UANL por 2 x 1 em junho deste ano.

- Quando chegamos ao América, sonhávamos com grandes jogos e fazer uma equipe de época, e creio que conseguimos. Isso aumenta nossa responsabilidade, porque naturalmente passamos a ser o time a ser batido. Respeitamos muito o Cruz Azul, sabemos que a temporada deles é especial, mas temos aqui jogadores acostumados a grandes momentos e decisões. Vai ser um grande jogo - declarou antes do duelo.