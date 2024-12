Mbappé, craque do Real Madrid, teve seu nome ligado a uma polêmica nas últimas semanas. O astro foi acusado de estar envolvido em uma agressão sexual ocorrida em Estocolmo, na Suécia, durante a Data Fifa de outubro, quando não esteve na lista da França para jogos da Liga das Nações.

Questionado sobre o caso em entrevista ao programa "Clique", do "Canal+ France", o atacante negou participação em qualquer situação, e explicou como foi seu período sabático durante a paralisação para as partidas das seleções mundiais.

- Isso me surpreendeu, sempre surpreende. As coisas acontecem e você nem sente elas chegando. Eu não recebi nada, nenhum documento, o governo sueco não falou nada... eu só li o mesmo que todo o mundo. Não estou envolvido. Isso nunca me incomodou, porque nunca estive envolvido. Tinha cinco dias livre e decidi viajar. Tinha que ir para outro lugar, mas o técnico me convenceu a ir para um local menos exposto. Antes de eu partir, tiraram uma foto minha saindo do restaurante. Havia muita gente esperando do lado de fora. Quando subi no avião, recebi as notícias. E não faço ideia de quem é a denunciante - disse o camisa 9 merengue.

🧠 Entenda o caso Mbappé

Voltando de lesão muscular no fim de setembro, Kylian foi deixado fora da lista dos Bleus por Didier Deschamps, mesmo tendo condições de jogo. Em sua folga, o atleta se hospedou em um hotel de Estocolmo, na Suécia, e foi visto em boates e restaurantes. No hotel, porém, uma mulher alegou ter sido violentada sexualmente e formalizou uma denúncia, que levantou suspeitas sobre a participação ou não do jogador.

Conforme publicado pelo jornal "RMC Sport", a desconfiança foi ainda maior, pois o artilheiro da Copa do Mundo de 2022 manteve relações com uma mulher no local. Entretanto, se acredita que houve consenso entre as partes, e a respectiva pessoa não foi a denunciante da polêmica.

Após ser criticado por sua postura e possível falta de comprometimento com a França, Mbappé aproveitou a entrevista para reiterar o compromisso que lhe é cobrado, já que herdou a braçadeira de capitão em 2023 após a aposentadoria do goleiro Hugo Lloris da seleção.

- Meu amor pela seleção não mudou. Sinto muita falta, porque faz tempo que não sou convocado. Em setembro, pedi para não ser chamado, pois tinha acabado de chegar a Madri e tive férias curtas. Em outubro, me lesionei. Em novembro, o técnico (Didier Deschamps) disse que era melhor não me chamar. Ele é o chefe, e eu queria ir, mas não sei dizer porque não fui listado - revelou.

Mbappé foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2022 com a França (Foto: Franck Fife / AFP)

Com a virada de ano, a próxima parada para a Data Fifa será apenas em março. A França terá compromissos diante da Croácia, pelas quartas de final da Liga das Nações, em jogo de ida e volta. O primeiro acontecerá fora de casa, no dia 20; já o segundo será três dias depois, no Stade de France, valendo vaga no "Final Four" do torneio.