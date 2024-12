Vitor Roque diz que pensou em desistir do futebol: ‘Precisava ser feliz’

Com trajetória marcada por altos e baixos no futebol espanhol, Vitor Roque está ganhando espaço no Betis nesta parte temporada 2024/25. Em entrevista para à ESPN, ele desabafou sobre o pior momento da carreira durante a passagem no Barcelona.

Na entrevista, Vitor Roque assume que sua experiência negativa pelo Barcelona fez com que ele repensasse sobre o sonho de seguir sendo jogador de futebol. O "Tigrinho" relata que pensou em voltar às suas origens no Brasil com a família e desistir do esporte:

— Eu falava para a minha mãe que não precisava de nada disso. Que eu precisava apenas ser feliz. Só que, às vezes, precisa passar por momentos assim para aprender a superar e que não fácil, que faz parte do sucesso. Pensava na nossa roça, que queria ir para lá e ficar tranquilo, sem preocupações. É muita pressão. Mas agora é seguir em frente, ter força mental, com humildade, para que tudo saia bem.

No Barcelona, Vitor Roque disse que sentiu pressão pela expectativa depositada pelo clube em cima dele, além da falta de oportunidades dadas pelo técnico Xavi. Nesse sentido, o brasileiro foi emprestado ao Betis para ganhar mais tempo de jogo.

Chegada ao Betis

Pelo Betis, Vitor Roque participou de 18 jogos, com cinco gols. O acordo de empréstimo é válido até 30 de junho de 2025, com opção de renovação por mais um ano, até 2026. Depois, há uma opção de compra fixado em 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) fixos por 80% dos direitos econômicos do jogador. Pelo Barcelona, o brasileiro teve 16 jogos e dois gols, com vínculo até 2031.

No último sábado (7), Vitor Roque encarou o Barcelona pela primeira vez após sua saída por empréstimo para o Betis, em jogo válido pela 16ª rodada de La Liga. O brasileiro atuou por 75 minutos como titular e sofreu o pênalti que gerou o primeiro gol dos Verdiblancos na partida. A partida terminou empatada por 2 a 2.

Antes de a bola rolar, o brasileiro parou para cumprimentar todos os ex-companheiros no banco de reservas, e até atrasou o início do jogo para isso. A atitude foi destacada por vários dos principais jornais esportivos espanhóis.

