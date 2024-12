O meia Cole Palmer, do Chelsea, voltou a brilhar na Premier League. No clássico londrino diante do rival Tottenham, o camisa 20 foi às redes duas vezes, ambas em cobranças de pênalti na segunda etapa, e alcançou duas marcas históricas com a camisa azul.

Com os tentos anotados no dérbi, o central chegou a 38 participações em gols contando apenas jogos da Premier League em 2024. Assim, superou as 36 de Jimmy Floyd Hasselbaink para se tornar o líder do quesito entre todos os jogadores da história dos Blues.

Além disso, o "Gelado" chegou a 12 conversões de pênalti em 12 cobranças, sendo este o maior número de um atleta com 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês. A primeira batida foi firme, deslocando Guglielmo Vicario com a chapa do pé; na segunda, uma cavadinha fria colocou a bola no fundo das redes em pleno New Tottenham Hotspur Stadium.

Palmer chegou a Londres em 2023, em transferência surpreendente ao sair do Manchester City. Desde então, tomou a titularidade no setor ofensivo da equipe e assumiu a responsabilidade de ser um dos melhores jogadores do elenco, tanto sob o comando de Mauricio Pochettino quanto após a chegada do atual treinador, Enzo Maresca.

👀 Veja os números de Cole Palmer pelo Chelsea:

⚽ 62 jogos

🥅 36 gols

📤 21 assistências

O inglês deve ser a principal preocupação do Flamengo para 2025. O sorteio do Mundial de Clubes do próximo ano colocou os Blues e a equipe rubro-negra no mesmo grupo, junto a León-MEX e Espérance-TUN, e espera-se que a briga pela liderança da chave fique entre o time sul-americano, campeão em 1981 ao superar o Liverpool, e os europeus, que ergueram a taça pela primeira vez em sua história ao bater o Palmeiras em 2021-22.