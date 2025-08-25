Ex-Corinthians se destaca em partida do Campeonato Italiano
Giovane deu uma assistência no empate do Verona contra a Udinese
- Matéria
- Mais Notícias
Udinese e Hellas Verona empataram por 1 a 1, nesta segunda-feira (25), no Bluenergy Stadium, em Udine (ITA), pela primeira rodada do Campeonato Italiano. O destaque ficou com o ex-Corinthians Giovane, que contribuiu com uma assistência e foi eleito o melhor jogador da partida. O atacante se une a Wesley, outro brasileiro que brilhou na abertura do "Calcio".
Relacionadas
- Futebol Internacional
Kanté pode deixar o Al-Ittihad e voltar para a Europa; veja
Futebol Internacional25/08/2025
- Palmeiras
Palmeiras supera burocracias e encaminha contratação de Andreas Pereira
Palmeiras25/08/2025
- Futebol Internacional
Após grave lesão, Bremer se destaca em vitória da Juventus; veja os números
Futebol Internacional25/08/2025
➡️ Meia convocado para Seleção sai de campo chorando e web aponta substitutos
Com a partida 1 a 0 para o Udinese, com gol de Thomas Kristensen, aos oito minutos do segundo tempo, o Verona buscou o empate já perto do fim. Em escanteio cobrado por Martin Frese, Giovane desviou na primeira trave e Suat Serdar completou na pequena área para igualar o marcador. Além da assistência, o brasileiro teve grande desempenho e foi eleito pelo Campeonato Italiano o melhor jogador em campo.
Revelado pelo Corinthians em 2022, o atacante deixou o clube paulista após rescindir o contrato de forma amigável. Pelo Timão, disputou 48 jogos e marcou quatro gols e esteve no elenco que conquistou o Campeonato Paulista neste ano.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Números de Giovane na partida entre Udinese e Hellas Verona
⌛90 minutos em campo
🌌 1 assistência
⚽ 29 ações com a bola
✅ 44% de acerto nos passes (4 de 9)
❌ 13 posses perdidas
🥅 1 finalização na trave
Outro brasileiro brilha na Itália
No sábado (23), o ex-Flamengo Wesley marcou o gol da vitória da Roma sobre o Bologna, por 1 a 0, também na estreia do Campeonato Italiano. Após críticas durante as partidas da pré-temporada, o tento ode significar um novo começo no Velho Continente e, quem sabe, pode aliviar um pouco a pressão que vem das arquibancadas.
Próxima partida do Verona
Giovane estará à disposição do treinador Paolo Zanetti para a próxima partida do Verona, no domingo (31), contra a Lazio, no Estádio Olímpico de Roma, às 15h45. A equipe busca ficar mais próxima das competições europeias após terminar na 14ª colocação na última temporada — seis pontos da zona de rebaixamento.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias