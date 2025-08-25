Kanté pode deixar o Al-Ittihad e voltar para a Europa; veja
Volante francês atrai interesse de clubes da Ligue 1
N'Golo Kanté pode ser o próximo astro a estar de saída do Al-Ittihad e da Arábia Saudita. De acordo com o jornalista Santi Aouna, o meio-campista francês tem "as portas abertas" para deixar o time de Karim Benzema e seu agente já o teria oferecido a clubes como o Paris FC, o Monaco e o Al-Qadsiah.
Ao que tudo indica, Kanté está com o mesmo status de Fabinho no Al-Ittihad, de Laurent Blanc. Mesmo com o título saudita na última temporada, a dupla de volantes deve ser substituída por uma mais jovem. Dessa forma, com seus 34 anos, N'Golo Kanté está longe dos holofotes da elite europeia e mira um retorno à Ligue 1. Os principais candidatos são o recém-promovido Paris FC e o Monaco, que contratou Paul Pogba recentemente.
Uma outra possibilidade que está sendo explorada pelo staff de Kanté é a permanência na Arábia Saudita, já que o jogador e sua família estão ambientados com o país e seu salário não sofreria um corte tão importante. Assim, o Al-Qadsiah, clube que recentemente contratou Mateo Retegui, pode ser uma opção.
Números de Kanté na Arábia Saudita
Há duas temporadas no Al-Ittihad e sob o comando de Laurent Blanc, Kanté disputou 79 partidas. 44 na primeira, com quatro gols e seis assistências, e 35 em 2024/25, contribuindo com quatro bolas nas redes e quatro passes para gols. Com esse desempenho, o meio-campista retornou à seleção francesa com Didier Deschamps e se destacou na Eurocopa de 2024. Mesmo com a boa participação recente, N'Golo Kanté deverá fazer parte das saídas do clube saudita.
