Palmeiras supera burocracias e encaminha contratação de Andreas Pereira

O Palmeiras superou burocracias e encaminhou, na tarde desta segunda-feira (25), a contratação de Andreas Pereira. O meio-campista brasileiro assinará contrato válido por quatro temporadas, ou seja, até junho de 2029.

A diretoria do Palmeiras voltou a buscar um jogador para ocupar a vaga deixada por Richard Ríos, negociado com o Benfica, de Portugal, depois de negociaões frustradas com outros nomes na janela.

A expectativa é que o atleta acerte os detalhes finais nas próximas horas antes de viajar ao Brasil. Andreas Pereira é aguardado na Academia de Futebol para realizar exames médicos antes de ser anunciado oficialmente.

Em reta final de contrato e com pouco espaço no Fulham, o brasileiro sequer foi relacionado para o último compromisso de seu time e recebeu o aval dos ingleses para buscar propostas no mercado. Além do Palmeiras, outros clubes do futebol europeu também demonstraram interesse no atleta.

As negociações giram em torno de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões), além de bonificações por desempenho esportivo. A atual oferta, inclusive, é inferior à enviada pelo Palmeiras em janeiro. A possibilidade de retornar ao radar da Seleção Brasileira visando à Copa do Mundo foi fundamental para a decisão do meia em voltar ao país.

O Palmeiras ganha nova opção para a posição de segundo volante, algo solicitado publicamente pelo técnico Abel Ferreira. Anteriormente, a comissão técnica possuía apenas Lucas Evangelista como peça de origem no setor e chegou a improvisar alguns nomes, como o jovem Allan.

Formado nas categorias de base do Manchester United, Andreas Pereira acumulou passagens por Granada e Valencia, da Espanha, e pela Lazio, da Itália, antes de atuar no futebol brasileiro com a camisa do Flamengo. Depois, defendeu o Fulham por três temporadas.

Andreas Pereira, novo reforço do Palmeiras, em ação pelo Fulham (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Palmeiras chega a 12 reforços após encaminhar a contratação de Andreas Pereira

Após acertar fluxo de pagamento com o Fulham e encaminhar a contratação de Andreas Pereira, o Palmeiras pode atingir a marca de 12 reforços na temporada. Sete deles chegaram na primeira janela de transferências, enquanto o restante no segundo semestre.

Além do ex-meia do Fulham, o Palmeiras trouxe o goleiro Carlos Miguel; os zagueiros Micael e Bruno Fuchs (empréstimo); os laterais Jefté e Khellven; os meias Emiliano Martínez e Lucas Evangelista; e os atacantes Paulinho, Ramón Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.