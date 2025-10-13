menu hamburguer
Futebol Internacional

Woltemade decide, e Alemanha bate Irlanda do Norte pelas Eliminatórias da Copa

Seleção alemã segue na liderança do Grupo A

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/10/2025
17:48
Com gol de Woltemade, a Alemanha venceu a Irlanda do Norte por 1 a 0, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul Faith / AFP)
Com gol de Woltemade, a Alemanha venceu a Irlanda do Norte por 1 a 0, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul Faith / AFP)
A Alemanha venceu Irlanda do Norte por 1 a 0, nesta segunda-feira (13), no Windsor Park, em Belfast (IRN), pela quarta rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. Em jogo morno, com poucas oportunidades, os alemães levaram a melhor com gol de Nick Woltemade, que utilizou sua altura para decidir o confronto.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, a seleção alemã lidera o Grupo A das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026 com nove pontos, mesma pontuação da vice-líder Eslováquia. Já a Irlanda do Norte tá na terceira colocação, com seis pontos.

Como foi Irlanda do Norte x Alemanha?

Em casa, a Irlanda do Norte partiu para cima da Alemanha e até chegou a abrir o placar com Daniel Ballard, que aproveitou bate-rebate na área após cobrança de falta. Porém, foi marcado impedimento de Paddy McNair, que participa do lance antes do gol. Com o susto, os alemães se recuperaram e tomaram conta do jogo.

Com a Alemanha no ataque, não demorou muito para sair o gol e, aos 31 minutos, Nick Woltemade subiu mais alto que a defesa norte-irlandesa em escanteio de David Raum e abriu o placar. Mesmo com a vantagem, os alemães seguiram confortáveis em campo, com apenas um ataque sem perigo da Irlanda do Norte antes do fim da primeira etapa.

Com gol de Woltemade, a Alemanha venceu a Irlanda do Norte por 1 a 0, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul Faith / AFP)
Com gol de Woltemade, a Alemanha venceu a Irlanda do Norte por 1 a 0, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul Faith / AFP)

No retorno do intervalo, a Alemanha quase ampliou o placar em contra-ataque puxado por Karim Adeyemi, porém o atacante perdeu a chance. Na sequência, o jogo esfriou, com poucas chances claras de ambos os lados, mas com amplo domínio da posse de bola dos alemães, que conseguiu controlar a vantagem e vencer em Belfast por 1 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

Irlanda do Norte 0x1 Alemanha
4ª rodada — Eliminatórias Europeias

📆 Data e horário: segunda-feira, 13 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Windsor Park, em Belfast (IRN)
🥅 Gols: Nick Woltemade (ALE 31', 0-1)
🟨 Cartões amarelos: Jamie Reid, Ethan Galbraith (IRN); Karim Adeyemi (ALE)
🟥 Cartões vermelhos: —

Irlanda do Norte (Técnico: Michael O'Neill)
Baily Peacock-Farrell; Trai Hume, Paddy McNair (Paul Smyth), Daniel Ballard; Brodie Spencer, Alistair McCann (Callum Marshall), Shea Charles, Justin Devenny; Ethan Galbraith, Isaac Price; Jamie Reid (Josh Magennis)

Alemanha (Técnico: Julian Nagelsmann)
Oliver Baumann; Joshua Kimmich, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, David Raum; Aleksandar Pavlović (Waldemar Anton), Leon Goretzka; Karim Adeyemi (Maximilian Beier), Serge Gnabry (Robert Andrich), Florian Wirtz; Nick Woltemade

Com gol de Woltemade, a Alemanha venceu a Irlanda do Norte por 1 a 0, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul Faith / AFP)
Com gol de Woltemade, a Alemanha venceu a Irlanda do Norte por 1 a 0, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul Faith / AFP)

