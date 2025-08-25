Após grave lesão, Bremer se destaca em vitória da Juventus; veja os números

A Juventus venceu o Parma por 2 a 0 na primeira rodada do Campeonato Italiano, na tarde do último domingo. Uma das peças principais do time foi o zagueiro Gleison Bremer, que retornou à equipe após 330 dias afastado. O brasileiro sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo em outubro do ano passado e estava afastado das atividades.

Titular na estreia da temporada, Bremer jogou os 90 minutos completos com atuação sólida. Além dos bons números na partida, o zagueiro também se destacou devido a um corte decisivo em cima da linha do gol e o clean sheet (não sofrer gol em um jogo).

Em entrevista à "DAZN"após a partida, Bremer analisou o retorno aos gramados e confessou que estava um pouco "ansioso" para entrar em campo após tantos dias.

— Estava no lugar certo, na hora certa, ajudei meus companheiros. Individualmente e coletivamente, foi uma boa partida. No dia anterior ao jogo eu estava um pouco ansioso, mas à medida que a partida avançava e eu fazia boas intervenções, fui ganhando confiança. Este time precisa pensar jogo a jogo. Napoli e Inter têm algo a mais, mas com vontade e sacrifício podemos ficar próximos deles.

Números de Bremer na partida entre Juventus x Parma

90 minutos em campo

1 grande chance salva (intervenção decisiva em Pellegrino)

8 cortes defensivos, melhor da partida

88% de acerto nos passes

1 passe chave

0 dribles sofridos

1 chute bloqueado

1 desarme bem-sucedido

0,17 xG gerados

3 pontos conquistados

Clean sheet

Como foi o jogo do Campeonato Italiano?

A Juventus dominou o jogo quase por inteiro, com raros momentos de tentativas de reação do Parma, mas com pouca efetividade. Os pontos altos da partida da Juve foram as finalizações, especialmente à média distância, que levaram risco ao Suzuki em algumas ocasiões, forçando-o a fazer boas defesas. Mas foi depois de uma bola parada e de um contra-ataque que David e Vlahović marcaram, respectivamente, e garantiram os três pontos no início da briga pelo título do Campeonato Italiano.

