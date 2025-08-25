Após grave lesão, Bremer se destaca em vitória da Juventus; veja os números
Zagueiro brasileiro retornou aos gramados após 330 dias afastado
- Matéria
- Mais Notícias
A Juventus venceu o Parma por 2 a 0 na primeira rodada do Campeonato Italiano, na tarde do último domingo. Uma das peças principais do time foi o zagueiro Gleison Bremer, que retornou à equipe após 330 dias afastado. O brasileiro sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo em outubro do ano passado e estava afastado das atividades.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Titular na estreia da temporada, Bremer jogou os 90 minutos completos com atuação sólida. Além dos bons números na partida, o zagueiro também se destacou devido a um corte decisivo em cima da linha do gol e o clean sheet (não sofrer gol em um jogo).
Em entrevista à "DAZN"após a partida, Bremer analisou o retorno aos gramados e confessou que estava um pouco "ansioso" para entrar em campo após tantos dias.
— Estava no lugar certo, na hora certa, ajudei meus companheiros. Individualmente e coletivamente, foi uma boa partida. No dia anterior ao jogo eu estava um pouco ansioso, mas à medida que a partida avançava e eu fazia boas intervenções, fui ganhando confiança. Este time precisa pensar jogo a jogo. Napoli e Inter têm algo a mais, mas com vontade e sacrifício podemos ficar próximos deles.
Números de Bremer na partida entre Juventus x Parma
- 90 minutos em campo
- 1 grande chance salva (intervenção decisiva em Pellegrino)
- 8 cortes defensivos, melhor da partida
- 88% de acerto nos passes
- 1 passe chave
- 0 dribles sofridos
- 1 chute bloqueado
- 1 desarme bem-sucedido
- 0,17 xG gerados
- 3 pontos conquistados
- Clean sheet
➡️Guia da Serie A: favoritos e quem pode surpreender na análise do Lance!
Como foi o jogo do Campeonato Italiano?
A Juventus dominou o jogo quase por inteiro, com raros momentos de tentativas de reação do Parma, mas com pouca efetividade. Os pontos altos da partida da Juve foram as finalizações, especialmente à média distância, que levaram risco ao Suzuki em algumas ocasiões, forçando-o a fazer boas defesas. Mas foi depois de uma bola parada e de um contra-ataque que David e Vlahović marcaram, respectivamente, e garantiram os três pontos no início da briga pelo título do Campeonato Italiano.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias