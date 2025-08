Não haverá pausa de inverno, mas respeitará as datas FIFA e haverá rodadas no meio da semana.

A temporada da Serie A da 2025/26 começa oficialmente no sábado, 23 de agosto de 2025, e vai até o dia 24 de maio de 2026, mantendo o formato tradicional de pontos corridos com 20 clubes e 38 rodadas. Não haverá pausa de inverno no campeonato italiano, mas o calendário respeita as datas FIFA ao longo do ano. Estão programadas rodadas no meio da semana em outubro e janeiro.

O Napoli é o atual campeão, após uma campanha sólida na temporada anterior. O clube tenta repetir o feito diante da pressão de grandes rivais como Inter de Milão, Juventus, Milan, Lazio e Roma, além da crescente competitividade do campeonato.

Clubes participantes da temporada da Serie A 2025/26

Vinte clubes disputam a Serie A 2025/26. Dentre eles, 17 permaneceram da edição anterior e três foram promovidos a partir da Serie B:

Sassuolo, retornando após apenas um ano na segunda divisão Pisa, que volta à elite após 34 anos Cremonese, que conquistou a vaga via playoff

Esses três clubes substituem Empoli, Venezia e Monza, rebaixados ao final da temporada 2024/25.

Formato da Serie A

O sistema de disputa permanece o mesmo: todos os clubes jogam entre si em turno e returno, totalizando 38 rodadas. Cada vitória vale 3 pontos, empates somam 1 ponto e derrotas não contam pontuação. Ao fim da temporada:

Os quatro primeiros colocados garantem vaga na UEFA Champions League O quinto colocado vai à Europa League O sexto (ou eventualmente o sétimo, dependendo da Copa Itália) se classifica para a Conference League Os três últimos colocados são rebaixados para a Serie B Em caso de empate na pontuação, os critérios de desempate incluem saldo de gols, confronto direto e disciplina (fair play).

Primeira rodada da Serie A 2025/26

A rodada inaugural está marcada para o fim de semana entre os dias 23 e 25 de agosto. Destaque para os confrontos entre gigantes e a estreia dos clubes promovidos. Entre os jogos confirmados:

Milan x Cremonese Sassuolo x Napoli Inter x Torino Juventus x Parma Roma x Bologna Atalanta x Pisa Udinese x Hellas Verona Genoa x Lecce Como x Lazio Cagliari x Fiorentina

O duelo entre Milan e Cremonese, no San Siro, é o grande destaque do sábado de abertura.

Rodadas especiais e datas FIFA

A Serie A terá três rodadas disputadas no meio da semana, sendo a primeira em 29 de outubro e a tradicional rodada de Reis em 6 de janeiro, após o fim de ano. Além disso, a competição fará pausas nas seguintes datas FIFA:

Setembro: 1ª parada internacional

1ª parada internacional Outubro: segunda pausa

segunda pausa Novembro: terceira pausa

terceira pausa Março: última data FIFA antes da reta final

Essas interrupções são essenciais para a liberação dos atletas às seleções nacionais e ajudam a preservar o ritmo físico dos jogadores.

Principais clássicos e rivalidades da temporada

A edição da Serie A 2025/26 contará com os grandes clássicos tradicionais do futebol italiano, como:

Derby della Madonnina: Inter x Milan Derby d’Italia: Juventus x Inter Derby della Capitale: Roma x Lazio Derby del Sole: Napoli x Roma

Outros confrontos de rivalidade regional também prometem movimentar a tabela e as arquibancadas.

Favoritos ao título e destaques

O Napoli, atual campeão da Serie A, começa a temporada como um dos principais candidatos ao título, mantendo boa parte do elenco e apostando na continuidade do trabalho técnico. A Inter de Milão, com contratações pontuais e profundidade no elenco, é vista como grande rival direta ao troféu. Já a Juventus e o Milan esperam uma temporada de recuperação após oscilações em 2024/25.

Clubes como Roma e Lazio podem surpreender na luta por vagas europeias. O Atalanta, sempre competitivo, também busca repetir boas campanhas anteriores.

Entre os promovidos, Sassuolo e Cremonese apostam em elencos mais experientes, enquanto o Pisa aposta em renovação e aposta em jogadores jovens para garantir a permanência na elite.

Expectativas gerais para a temporada

A Serie A 2025/26 promete uma disputa equilibrada, com diferentes frentes em aberto:

A corrida pelo título entre Napoli, Inter, Juventus e Milan A briga por vagas nas competições europeias com Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina e outros A luta contra o rebaixamento, com times como Pisa, Como, Cremonese, Lecce e Udinese tentando se firmar

O equilíbrio e a tradição da Serie A seguem como marcas da liga, que tem se mostrado uma das mais competitivas da Europa nos últimos anos, mesclando juventude e experiência em campos históricos e arenas modernas por toda a Itália.