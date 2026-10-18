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Ex-Corinthians, Guilherme Biro marca primeiro gol por clube nos Emirados Árabes

Atacante marcou pela primeira vez pelo clube neste domingo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 23:22
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Guilherme Biro
Guilherme Biro em ação pelo Kalba (Foto: Divulgação)

O atacante Guilherme Biro marcou seu primeiro gol com a camisa do Kalba FC neste domingo (18), no empate por 2 a 2 com o Al-Jazira, pela UAE Pro League. O brasileiro acertou um chute de perna esquerda no ângulo após cortar a marcação pelo lado direito e balançou as redes pela segunda vez na partida, diante do líder do campeonato.

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Emprestado pelo Sharjah FC, clube que detém seus direitos econômicos, Biro chegou ao sétimo jogo pelo Kalba. Até o momento, o atacante soma um gol e uma assistência pela equipe dos Emirados Árabes Unidos.

Após marcar pela primeira vez pelo novo clube, o jogador destacou o trabalho de adaptação e a importância do gol para ganhar confiança na sequência da temporada.

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— Fico muito feliz por marcar meu primeiro gol pelo Kalba. Desde que cheguei, venho trabalhando bastante para me adaptar à equipe, conhecer melhor meus companheiros e contribuir dentro de campo. Esse gol representa uma conquista importante para mim, principalmente pela confiança que traz para a sequência da temporada — afirmou.

Biro também projetou os próximos compromissos e destacou o objetivo de continuar contribuindo ofensivamente.

— Quero continuar evoluindo, ajudando o time com gols, assistências e muito trabalho, sempre buscando alcançar nossos objetivos. Espero que seja o primeiro de muitos gols com essa camisa — completou.

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Guilherme Biro
Guilherme Biro em ação pelo Kalba (Foto: Divulgação)

Guilherme Biro atua nos Emirados Árabes desde 2024

Revelado pelo Corinthians, Guilherme Biro atua no futebol dos Emirados Árabes Unidos desde 2024, quando chegou ao Sharjah FC. O clube o emprestou ao Kalba, onde o atacante busca espaço e sequência na temporada.

Com o empate diante do Al-Jazira, o Kalba subiu uma posição na tabela da UAE Pro League. O adversário, por sua vez, permaneceu na liderança do campeonato.

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