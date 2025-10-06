Estêvão marcou o gol da vitória do Chelsea, já nos acréscimos, no duelo contra o Liverpool, pela sétima rodada da Premier League. Além de decidir o clássico, o brasileiro apresentou boas atuações, com o que fizeram cair nas graças da torcida e de ex-jogadores dos Blues, como Gus Poyet.

Em entrevista ao Goal, por meio do “Casino Groups”, o uruguaio, que teve passagem pelo Chelsea entre 1997 a 2001, elogiou o atacante ao destacar o talento dele e por ser completo em campo. Além disso, Gus afirmou que Estêvão tem tudo para se tornar um astro.

— Estêvão tem potencial. Tem tudo. Acho que ele pode ser incrível e um jogador de primeira classe — elogiou Gus Poyet.

Estêvão comemora primeiro gol marcado pelo Chelsea (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Outros elogios

Além de Gus, Estêvão foi elogiado por diversos comentaristas e ex-jogadores ingleses por conta de sua atuação em Chelsea x Liverpool. Ex-atacante dos Reds, Daniel Sturridge foi um dos mais entusiastas com o jovem brasileiro.

— Esses gols fazem uma carreira do jogador. Como ponta, seu trabalho é estar na segunda trave e fazer esses toques. O tempo e a conexão de Estêvão são brilhantes. Na idade dele, ter a consciência de fazer isso é fantástico — afirmou Sturridge, que jogou no Chelsea e no Liverpool.

Com a Data Fifa, Estêvão se apresentará à Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti com muita moral. O jovem estará à disposição para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão.

