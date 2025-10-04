Auxiliar do Chelsea descreve momento de Estêvão: ‘Inesquecível’

Auxiliar técnico do Chelsea, Willy Caballero descreveu o momento vivido por Estêvão após marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Liverpool. O assistente substituiu Enzo Maresca, que foi expulso no fim da partida, e elogiou o jovem brasileiro, assim como o elenco dos Blues.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Não só para ele (Estêvão), mas para todo o elenco. Temos um plantel jovem que aprende através dos jogos. Esse será um momento inesquecível para Estêvão e para todos nós. É fantástico ver os jogadores que temos tendo oportunidades. Eles mostraram que querem estar no clube.

continua após a publicidade

No duelo entre Chelsea e Liverpool, Estêvão chegou ao primeiro gol marcado em uma partida oficial pelos Blues. Além de ter balançado as redes, o brasileiro também foi muito participativo e responsável por criar diversas jogadas de perigo em favor da equipe londrina.

Com o gol de Estêvão, o Chelsea chegou aos 11 pontos e subiu para a 6ª colocação da Premier League. A equipe comandada por Enzo Maresca se aproxima da zona de classificação para a Champions League e está a cinco pontos do Arsenal, que é o líder do Campeonato Inglês.

continua após a publicidade

Estêvão é elogiado por atuação em Chelsea x Liverpool

Além de Cucurella, Estêvão foi elogiado por diversos comentaristas e ex-jogadores ingleses por conta de sua atuação em Chelsea x Liverpool. Ex-atacante dos Reds, Daniel Sturridge foi um dos mais entusiastas com o jovem brasileiro.

- Esses gols fazem uma carreira do jogador. Como um ponta, seu trabalho é estar na segunda trave e fazer esses toques. O tempo e a conexão de Estêvão são brilhantes. Na idade dele, ter a consciência de fazer isso é fantástico.

Com a Data Fifa, Estêvão se apresentará à Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti com muita moral. O jovem estará à disposição para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.