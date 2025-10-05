Reação de Haaland com gol de Estevão viraliza na Europa: ‘Então é verdade’

A reação de Haaland com o gol de Estevão, pelo Chelsea, que deu a vitória contra o Liverpool neste sábado (4), viralizou nas redes sociais europeias. O jovem brasileiro entrou no segundo tempo e decidiu a partida válida pela 7° rodada da Premier League.

Moisés Caicedo abriu o placar com um golaço na etapa inicial, enquanto Gakpo deixou tudo igual no segundo tempo. Nos acréscimos, Estêvão recebeu cruzamento de Cucurella e marcou o gol da vitória do Chelsea no Stamford Bridge.

Manchester City e Chelsea são postulantes ao título da Premier League, mas isso não impediu Erling Haaland de reagir ao gol de Estevão contra o Liverpool. Ele postou uma foto do momento, nas redes sociais, com a legenda: "Wonderkid". O termo é usado na Inglaterra para se referir a uma jóia.

Como esse tipo de interação é muito incomum dentro do futebol inglês, a fala de Haaland sobre Estevão teve muita repercussão nas redes sociais. Veja abaixo.

Haaland reagiu ao gol de Estevão pelo Chelsea (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Veja reação dos europeus com fala de Haaland sobre Estevão

Tradução: Até o Haaland sabe que o Estevão é o cara.

Tradução: Então é verdade, ele sabe.

Tradução: Estêvão é melhor que Savinho. Prove que estou errado dizendo uma coisa que Savinho fez pela City.

Tradução: Todo mundo vai perceber isso em breve.

Tradução: Cara, eu adoro como o Haaland demonstra amor por todos, até mesmo pelos times adversários. Verdadeiro espírito esportivo.

Estêvão faz o primeiro gol pelo Chelsea e compara Premier League com Brasileirão

Protagonista na vitória do Chelsea sobre o Liverpool, fazendo até Haaland reagir, Estêvão comemorou o gol marcado pelos Blues em jogo da Premier League. Em entrevista à "ESPN", o brasileiro ficou sem palavras ao descrever a primeira vez em que balançou as redes na Inglaterra.

- Só vi que o Cucu (Cucurella) cruzou a bola, vi ela vindo e dei um carrinho para poder alcançar. Graças a Deus pude alcançar e ajudar o Chelsea a sair com a vitória. Não sei descrever. A primeira coisa que fiz foi agradecer a Deus. Só Ele sabe o quanto lutei e trabalhei para estar aqui hoje e dar orgulho para minha família. Dedico esse gol a Deus e à minha família. É incrível, indescritível.

Na sequência, Estêvão comentou sobre sua adaptação ao Chelsea e comparou a Premier League com o Brasileirão. O atleta não escondeu a felicidade por conta de sua atuação, em que marcou o gol da vitória dos Blues e participou ativamente da partida.

- Claro que ainda estou me adaptando, a Premier League é totalmente diferente do que estava acostumado no Brasil. E hoje graças a Deus posso me adaptar o mais rápido possível com a ajuda dos companheiros, da comissão técnica, da minha família, dessa torcida maravilhosa e de Deus. Com certeza esse foi um dos melhores jogos pelo gol e pela atuação.