Estêvão faz o primeiro gol pelo Chelsea e compara Premier League com Brasileirão
Brasileiro decide duelo contra o Liverpool
Protagonista na vitória do Chelsea sobre o Liverpool, Estêvão comemorou o gol marcado pelos Blues em jogo da Premier League. Em entrevista à "ESPN", o brasileiro ficou sem palavras ao descrever a primeira vez em que balançou as redes na Inglaterra.
- Só vi que o Cucu (Cucurella) cruzou a bola, vi ela vindo e dei um carrinho para poder alcançar. Graças a Deus pude alcançar e ajudar o Chelsea a sair com a vitória. Não sei descrever. A primeira coisa que fiz foi agradecer a Deus. Só Ele sabe o quanto lutei e trabalhei para estar aqui hoje e dar orgulho para minha família. Dedico esse gol a Deus e à minha família. É incrível, indescritível.
Na sequência, Estêvão comentou sobre sua adaptação ao Chelsea e comparou a Premier League com o Brasileirão. O atleta não escondeu a felicidade por conta de sua atuação, em que marcou o gol da vitória dos Blues e participou ativamente da partida.
- Claro que ainda estou me adaptando, a Premier League é totalmente diferente do que estava acostumado no Brasil. E hoje graças a Deus posso me adaptar o mais rápido possível com a ajuda dos companheiros, da comissão técnica, da minha família, dessa torcida maravilhosa e de Deus. Com certeza esse foi um dos melhores jogos pelo gol e pela atuação.
Com o gol de Estêvão, o Chelsea chegou aos 11 pontos e subiu para a 6ª colocação da Premier League. A equipe comandada por Enzo Maresca se aproxima da zona de classificação para a Champions League e está a cinco pontos do Arsenal, que é o líder do Campeonato Inglês.
Estêvão é elogiado por atuação em Chelsea x Liverpool
Além de Cucurella, Estêvão foi elogiado por diversos comentaristas e ex-jogadores ingleses por conta de sua atuação em Chelsea x Liverpool. Ex-atacante dos Reds, Daniel Sturridge foi um dos mais entusiastas com o jovem brasileiro.
- Esses gols fazem uma carreira do jogador. Como um ponta, seu trabalho é estar na segunda trave e fazer esses toques. O tempo e a conexão de Estêvão são brilhantes. Na idade dele, ter a consciência de fazer isso é fantástico.
Com a Data Fifa, Estêvão se apresentará à Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti com muita moral. O jovem estará à disposição para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão.
