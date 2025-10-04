Estêvão faz o primeiro gol pelo Chelsea e compara Premier League com Brasileirão

Protagonista na vitória do Chelsea sobre o Liverpool, Estêvão comemorou o gol marcado pelos Blues em jogo da Premier League. Em entrevista à "ESPN", o brasileiro ficou sem palavras ao descrever a primeira vez em que balançou as redes na Inglaterra.

- Só vi que o Cucu (Cucurella) cruzou a bola, vi ela vindo e dei um carrinho para poder alcançar. Graças a Deus pude alcançar e ajudar o Chelsea a sair com a vitória. Não sei descrever. A primeira coisa que fiz foi agradecer a Deus. Só Ele sabe o quanto lutei e trabalhei para estar aqui hoje e dar orgulho para minha família. Dedico esse gol a Deus e à minha família. É incrível, indescritível.

Na sequência, Estêvão comentou sobre sua adaptação ao Chelsea e comparou a Premier League com o Brasileirão. O atleta não escondeu a felicidade por conta de sua atuação, em que marcou o gol da vitória dos Blues e participou ativamente da partida.

- Claro que ainda estou me adaptando, a Premier League é totalmente diferente do que estava acostumado no Brasil. E hoje graças a Deus posso me adaptar o mais rápido possível com a ajuda dos companheiros, da comissão técnica, da minha família, dessa torcida maravilhosa e de Deus. Com certeza esse foi um dos melhores jogos pelo gol e pela atuação.

Com o gol de Estêvão, o Chelsea chegou aos 11 pontos e subiu para a 6ª colocação da Premier League. A equipe comandada por Enzo Maresca se aproxima da zona de classificação para a Champions League e está a cinco pontos do Arsenal, que é o líder do Campeonato Inglês.

Estêvão é elogiado por atuação em Chelsea x Liverpool

Além de Cucurella, Estêvão foi elogiado por diversos comentaristas e ex-jogadores ingleses por conta de sua atuação em Chelsea x Liverpool. Ex-atacante dos Reds, Daniel Sturridge foi um dos mais entusiastas com o jovem brasileiro.

- Esses gols fazem uma carreira do jogador. Como um ponta, seu trabalho é estar na segunda trave e fazer esses toques. O tempo e a conexão de Estêvão são brilhantes. Na idade dele, ter a consciência de fazer isso é fantástico.

Com a Data Fifa, Estêvão se apresentará à Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti com muita moral. O jovem estará à disposição para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão.

