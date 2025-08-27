‘Novo Pelé’ aconselha Yamal: ‘Se for viajar com mulher mais velha, que seja sua mãe’

Uma das grandes promessas futebolísticas do início do século, Freddy Adu enviou conselhos a Lamine Yamal, uma das revelações desta década. O ex-jogador de Bahia, Monaco e Benfica falou ao espanhol sobre a adaptação de jovem promessa a grande astro, citando inclusive os relacionamentos fora de campo do atacante do Barcelona.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Freddy Adu, que já foi um dos jovens mais badaladas do futebol, recomendou a Yamal que mantenha o foco estritamente no futebol, treinando e se dedicando à sua “arte”. O ex-meio-campista afirmou que, no momento em que o jovem se encontra, surgirão muitas distrações — e que por isso é fundamental não perder a concentração.

continua após a publicidade

– Vi nos jornais que ele estava de férias com uma mulher muito mais velha que ele, ou algo assim, e todo mundo está falando sobre isso. Tudo o que ele faz vai virar assunto de conversa. Se você for de férias com uma mulher mais velha, que seja sua mãe! Porque, a essa altura, aconteça o que acontecer, vai ser comentado e haverá muitas distrações – afirmou o ex-jogador.

➡️ Vini Jr e Mbappé são alvos de ataques racistas em partida do Real Madrid; veja vídeo

Lamine Yamal em ação pelo Barcelona diante do Real Madrid, na Copa do Rei (Foto: Josep Lago / AFP)

– Meu conselho seria focar, treinar e se concentrar na sua arte. Porque haverá muitas distrações. E tenho certeza de que há agora – completou Freddy Adu.

continua após a publicidade

Conselheiro de Yamal, Freddy Adu já foi considerado o "novo Pelé"

O ex-jogador acredita que, não fosse por más escolhas fora de campo, teria se consolidado como astro. Freddy Adu surgiu como grande promessa do futebol norte-americano; estreou profissionalmente aos 14 anos e, aos 16, tornou-se o mais jovem a vestir a camisa da seleção dos EUA. Pouco depois, foi o jogador mais bem pago da MLS e assinou contrato milionário com a Nike. O talento o levou a ser apelidado de “novo Pelé”.

➡️Real Madrid quebra próprio recorde em La Liga; entenda

O salto para a Europa veio, mas o rendimento não acompanhou. Adu chegou a ser testado no Manchester United de Ferguson, mas não convenceu. Rodou por 14 clubes, incluindo o Bahia, e encerrou a carreira aos 33 anos.

– Quando eu era jovem, cometi erros. Eu estava com alguns amigos e alguém tirou uma foto minha em uma festa ou algo assim, e isso virou um grande problema. E então a narrativa se torna a de que você não está focado no seu jogo, que você está apenas saindo com seus amigos e festejando – desabafou o ex jogador.

Freddy Adu em sua apresentação no Bahia em 2013 (Foto: Reprodução)

Por isso, o ex-jogador se vê em Yamal, já que ambos tiveram ascensão meteórica. Adu afirma que o espanhol precisa ter atenção para não repetir os erros que cometeu ao longo da própria carreira.

– Todos os olhos estão voltados para ele o tempo todo, e isso é difícil. É muito difícil. Pessoalmente, eu não conseguiria ser um cara normal, e isso vindo de alguém que mora nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, o futebol nem é o esporte mais popular aqui! … Isso é difícil. Como um jogador jovem, quando você se vê em uma situação dessas, é muito, muito difícil de lidar – completou Freddy Adu.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.