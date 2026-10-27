A Copa da Liga Inglesa chega às oitavas de final nesta terça-feira (27), com oito confrontos que movimentam o futebol inglês até quinta-feira (29). O principal destaque da rodada é o duelo entre Liverpool e Chelsea, marcado para quarta-feira (28), em Anfield. Arsenal e Manchester City também estão entre os clubes que disputam uma vaga nas quartas de final.

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A programação conta com seis confrontos entre equipes da Premier League, incluindo Manchester City x Brighton, Bournemouth x Aston Villa, Fulham x Crystal Palace, Sunderland x Brentford e Everton x Newcastle. O duelo entre Liverpool e Chelsea completa a lista de partidas entre integrantes da elite inglesa.

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Segundo o calendário oficial da competição, os jogos serão disputados em partidas únicas. Assim, os vencedores avançam às quartas de final, enquanto os eliminados deixam a disputa pelo título.

Liverpool x Chelsea é o destaque das oitavas de final

O confronto entre Liverpool e Chelsea concentra as atenções da rodada. As equipes se enfrentam na quarta-feira, às 17h (de Brasília), em Anfield, em um duelo que coloca dois dos principais clubes do futebol inglês frente a frente por uma vaga na próxima fase.

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O Arsenal, por sua vez, visita o Fleetwood Town na terça-feira (27), às 17h (de Brasília). Já o Manchester City recebe o Brighton na quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), em outro confronto entre equipes da Premier League.

A rodada também reserva o encontro entre Everton e Newcastle, na quinta-feira (29), às 16h45 (de Brasília), fechando a programação das oitavas de final.

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Jogos das oitavas de final da Copa da Liga Inglesa

Terça-feira (27/10)

16h45: Bradford City x Peterborough United

17h: Fleetwood Town x Arsenal

Quarta-feira (28/10)

16h30: Manchester City x Brighton 16h45: Bournemouth x Aston Villa 16h45: Fulham x Crystal Palace 16h45: Sunderland x Brentford 17h: Liverpool x Chelsea

Quinta-feira (29/10)

16h45: Everton x Newcastle

Todos os horários são de Brasília.

Brasileiros podem ter última chance de convencer Ancelotti antes da convocação

Além da disputa por uma vaga nas quartas de final, as oitavas da Copa da Liga Inglesa podem representar uma oportunidade importante para os brasileiros que atuam no futebol inglês. A rodada acontece às vésperas da próxima convocação da Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, e pode servir como mais uma vitrine para os jogadores que buscam espaço na equipe nacional.

Rayan em ação durante partida do Bournemouth pelo Conference League (Foto: Divulgação)

Quando serão as quartas de final da Copa da Liga Inglesa?

As quartas de final da Copa da Liga Inglesa estão previstas para a semana de 14 de dezembro de 2026. O sorteio dos confrontos será realizado após o encerramento da quarta fase, de acordo com a organização da competição. A final da temporada 2026/27 está marcada para 21 de março de 2027.