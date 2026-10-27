Copa do Rei começa nesta terça sem Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid
Primeira fase do torneio espanhol será disputada até quinta-feira (29), com 56 confrontos
A Copa do Rei da Espanha começa a movimentar o futebol espanhol nesta terça-feira (27), mas sem algumas das principais equipes do país. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Sociedad não disputam a primeira fase do torneio e só entram em campo nos 16 avos de final, previstos para dezembro.
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A ausência dos quatro clubes não é uma decisão pontual nem uma consequência de resultados recentes. A regra da competição prevê que os participantes da Supercopa da Espanha sejam dispensados das duas primeiras eliminatórias da Copa do Rei. Com isso, os outros 112 times iniciam a disputa nesta semana, em 56 confrontos eliminatórios.
Por que Barcelona, Real Madrid e Atlético não jogam?
A classificação para a Supercopa da Espanha garante aos quatro clubes uma entrada tardia na Copa do Rei. Nesta temporada, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Sociedad são os beneficiados pela regra e não participam nem da primeira eliminatória, disputada em outubro, nem da segunda, programada para dezembro.
A medida está prevista no regulamento e não significa que as equipes tenham sido eliminadas ou desistido do torneio. Os quatro clubes entram diretamente nos 16 avos de final, quando a competição terá 32 participantes: os 28 classificados da segunda fase e os quatro times que disputam a Supercopa.
O sorteio dessa etapa definirá os adversários dos clubes que entram mais tarde. A tendência prevista no regulamento é que eles enfrentem equipes de divisões inferiores que tenham avançado nas fases anteriores.
Como será a primeira fase da Copa do Rei?
A primeira eliminatória reúne 112 equipes de diferentes divisões do futebol espanhol. Os confrontos foram definidos considerando critérios de proximidade geográfica e a tentativa de colocar clubes de categorias inferiores diante de adversários de divisões superiores.
Os jogos serão disputados entre terça-feira (27) e quinta-feira (29), em partida única. Quando houver confronto entre equipes de divisões diferentes, o clube de menor categoria terá o mando de campo, desde que o estádio cumpra os requisitos estabelecidos pela organização.
O formato de jogo único será mantido até as semifinais, que terão partidas de ida e volta. Outra particularidade desta edição é que o VAR não será utilizado até as oitavas de final.
Jogos da primeira rodada
27/10/2026
|Jogo
|Horário
CD Cuarte Industrial x Girona
14h30
Sestao River x Espanyol
15h
Pinatar CF x Elche
15h
Calamocha x CE Europa
15h
UD Castellonense x Almería
15h45
Gimnástica Segoviana x Cultural Leonesa
16h
RSD Alcalá x Las Palmas
16h
Atlético Tordesillas x Mirandés
16h
Llanera x Ponferradina
16h
Ciudad de Lucena x Rayo Majadahonda
16h
CE Manresa x Sant Andreu
16h30
Don Benito x Extremadura
16h30
Atlético Paso x Córdoba
17h
CD Manacor x Villarreal
17h
Arosa SC x Pontevedra
17h
Gimnástico de Alcázar x Málaga
17h
Recreativo Huelva x Rayo Vallecano
17h
Tudelano x Real Zaragoza
17h
28/10/2026
|Jogo
|Horário
Coruxo FC x Zamora
15h
CD Anaitasuna x Alavés
15h
Portugalete x Real Unión
15h
Peña Sport x Huesca
15h
Utebo FC x Sabadell
15h
UD Poblense x Ceuta
15h
CD Pamplona x Eibar
15h
Tarancón x Levante
15h
Alcoyano x Mallorca
16h
CD Badajoz x Tenerife
16h
Calvo Sotelo Puertollano x Albacete
16h
Trival Valderas x Leganés
16h
Amorebieta x UD Logroñés
16h
Mijas Las Lagunas x Real Jaén
16h
Numancia x Real Oviedo
16h
CD Covadonga x Real Valladolid
16h
Reus FC Reddis x Barakaldo
16h30
Deportiva Minera x Cartagena
16h30
CD Cieza x Granada
16h30
Gimnástica Torrelavega x UD Ourense
16h30
Salamanca UDS x Celta de Vigo
17h
Xerez x Cádiz
17h
Navalcarnero x Betis
17h
Tavernes x Valencia
17h
29/10/2026
|Jogo
|Horário
Atlético Calatayud x Osasuna
15h
Atlético Baleares x Eldense
15h
San Sebastián de los Reyes x CD Coria
15h
UB Lebrijana x Getafe
15h
Real Ávila x Unionistas de Salamanca
16h
CD Varea x Andorra
16h
Antequera x Águilas
16h
SD Laredo x Burgos
16h
CD Guijuelo x Sporting Gijón
16h
UB Conquense x Castellón
16h
Auriense x Deportivo La Coruña
17h
Ribadesella CF x Racing Santander
17h
Sporting Hortaleza x Sevilla
17h
AE Prat x Athletic Bilbao
17h
Quando Barcelona, Real Madrid e Atlético estreiam?
Os quatro participantes da Supercopa da Espanha têm estreia prevista para os 16 avos de final, em 16 de dezembro. Até lá, a Copa do Rei terá disputado duas eliminatórias, responsáveis por definir os 28 adversários que se juntarão a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Sociedad.
O calendário previsto para as próximas etapas é o seguinte:
- Primeira eliminatória: de 27 a 29 de outubro de 2026;
- Segunda eliminatória: 2 de dezembro de 2026;
- 16 avos de final: 16 de dezembro de 2026;
- Oitavas de final: 6 de janeiro de 2027;
- Quartas de final: 13 de janeiro de 2027;
- Semifinais: 10 de fevereiro e 3 de março de 2027;
- Final: 24 de abril de 2027.
As datas são as previstas no calendário da competição e os horários específicos dependem da programação oficial.
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