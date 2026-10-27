A Copa do Rei da Espanha começa a movimentar o futebol espanhol nesta terça-feira (27), mas sem algumas das principais equipes do país. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Sociedad não disputam a primeira fase do torneio e só entram em campo nos 16 avos de final, previstos para dezembro.

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A ausência dos quatro clubes não é uma decisão pontual nem uma consequência de resultados recentes. A regra da competição prevê que os participantes da Supercopa da Espanha sejam dispensados das duas primeiras eliminatórias da Copa do Rei. Com isso, os outros 112 times iniciam a disputa nesta semana, em 56 confrontos eliminatórios.

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Por que Barcelona, Real Madrid e Atlético não jogam?

A classificação para a Supercopa da Espanha garante aos quatro clubes uma entrada tardia na Copa do Rei. Nesta temporada, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Sociedad são os beneficiados pela regra e não participam nem da primeira eliminatória, disputada em outubro, nem da segunda, programada para dezembro.

A medida está prevista no regulamento e não significa que as equipes tenham sido eliminadas ou desistido do torneio. Os quatro clubes entram diretamente nos 16 avos de final, quando a competição terá 32 participantes: os 28 classificados da segunda fase e os quatro times que disputam a Supercopa.

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O sorteio dessa etapa definirá os adversários dos clubes que entram mais tarde. A tendência prevista no regulamento é que eles enfrentem equipes de divisões inferiores que tenham avançado nas fases anteriores.

Como será a primeira fase da Copa do Rei?

A primeira eliminatória reúne 112 equipes de diferentes divisões do futebol espanhol. Os confrontos foram definidos considerando critérios de proximidade geográfica e a tentativa de colocar clubes de categorias inferiores diante de adversários de divisões superiores.

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Os jogos serão disputados entre terça-feira (27) e quinta-feira (29), em partida única. Quando houver confronto entre equipes de divisões diferentes, o clube de menor categoria terá o mando de campo, desde que o estádio cumpra os requisitos estabelecidos pela organização.

O formato de jogo único será mantido até as semifinais, que terão partidas de ida e volta. Outra particularidade desta edição é que o VAR não será utilizado até as oitavas de final.

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Jogos da primeira rodada

27/10/2026

Jogo Horário CD Cuarte Industrial x Girona 14h30 Sestao River x Espanyol 15h Pinatar CF x Elche 15h Calamocha x CE Europa 15h UD Castellonense x Almería 15h45 Gimnástica Segoviana x Cultural Leonesa 16h RSD Alcalá x Las Palmas 16h Atlético Tordesillas x Mirandés 16h Llanera x Ponferradina 16h Ciudad de Lucena x Rayo Majadahonda 16h CE Manresa x Sant Andreu 16h30 Don Benito x Extremadura 16h30 Atlético Paso x Córdoba 17h CD Manacor x Villarreal 17h Arosa SC x Pontevedra 17h Gimnástico de Alcázar x Málaga 17h Recreativo Huelva x Rayo Vallecano 17h Tudelano x Real Zaragoza 17h

28/10/2026

Jogo Horário Coruxo FC x Zamora 15h CD Anaitasuna x Alavés 15h Portugalete x Real Unión 15h Peña Sport x Huesca 15h Utebo FC x Sabadell 15h UD Poblense x Ceuta 15h CD Pamplona x Eibar 15h Tarancón x Levante 15h Alcoyano x Mallorca 16h CD Badajoz x Tenerife 16h Calvo Sotelo Puertollano x Albacete 16h Trival Valderas x Leganés 16h Amorebieta x UD Logroñés 16h Mijas Las Lagunas x Real Jaén 16h Numancia x Real Oviedo 16h CD Covadonga x Real Valladolid 16h Reus FC Reddis x Barakaldo 16h30 Deportiva Minera x Cartagena 16h30 CD Cieza x Granada 16h30 Gimnástica Torrelavega x UD Ourense 16h30 Salamanca UDS x Celta de Vigo 17h Xerez x Cádiz 17h Navalcarnero x Betis 17h Tavernes x Valencia 17h

29/10/2026

Jogo Horário Atlético Calatayud x Osasuna 15h Atlético Baleares x Eldense 15h San Sebastián de los Reyes x CD Coria 15h UB Lebrijana x Getafe 15h Real Ávila x Unionistas de Salamanca 16h CD Varea x Andorra 16h Antequera x Águilas 16h SD Laredo x Burgos 16h CD Guijuelo x Sporting Gijón 16h UB Conquense x Castellón 16h Auriense x Deportivo La Coruña 17h Ribadesella CF x Racing Santander 17h Sporting Hortaleza x Sevilla 17h AE Prat x Athletic Bilbao 17h

Quando Barcelona, Real Madrid e Atlético estreiam?

Os quatro participantes da Supercopa da Espanha têm estreia prevista para os 16 avos de final, em 16 de dezembro. Até lá, a Copa do Rei terá disputado duas eliminatórias, responsáveis por definir os 28 adversários que se juntarão a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Sociedad.

O calendário previsto para as próximas etapas é o seguinte:

Primeira eliminatória: de 27 a 29 de outubro de 2026;

de 27 a 29 de outubro de 2026; Segunda eliminatória: 2 de dezembro de 2026;

2 de dezembro de 2026; 16 avos de final: 16 de dezembro de 2026;

16 de dezembro de 2026; Oitavas de final: 6 de janeiro de 2027;

6 de janeiro de 2027; Quartas de final: 13 de janeiro de 2027;

13 de janeiro de 2027; Semifinais: 10 de fevereiro e 3 de março de 2027;

10 de fevereiro e 3 de março de 2027; Final: 24 de abril de 2027.

As datas são as previstas no calendário da competição e os horários específicos dependem da programação oficial.