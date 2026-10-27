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Copa do Rei começa nesta terça sem Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid

Primeira fase do torneio espanhol será disputada até quinta-feira (29), com 56 confrontos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/10/2026 06:30
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Raphinha, do Barcelona, em lance no El Clásico contra o Real Madrid.
Raphinha empata o El Clásico para o Barcelona (Foto: Lluis Gene / AFP)

A Copa do Rei da Espanha começa a movimentar o futebol espanhol nesta terça-feira (27), mas sem algumas das principais equipes do país. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Sociedad não disputam a primeira fase do torneio e só entram em campo nos 16 avos de final, previstos para dezembro.

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A ausência dos quatro clubes não é uma decisão pontual nem uma consequência de resultados recentes. A regra da competição prevê que os participantes da Supercopa da Espanha sejam dispensados das duas primeiras eliminatórias da Copa do Rei. Com isso, os outros 112 times iniciam a disputa nesta semana, em 56 confrontos eliminatórios.

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Por que Barcelona, Real Madrid e Atlético não jogam?

A classificação para a Supercopa da Espanha garante aos quatro clubes uma entrada tardia na Copa do Rei. Nesta temporada, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Sociedad são os beneficiados pela regra e não participam nem da primeira eliminatória, disputada em outubro, nem da segunda, programada para dezembro.

A medida está prevista no regulamento e não significa que as equipes tenham sido eliminadas ou desistido do torneio. Os quatro clubes entram diretamente nos 16 avos de final, quando a competição terá 32 participantes: os 28 classificados da segunda fase e os quatro times que disputam a Supercopa.

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O sorteio dessa etapa definirá os adversários dos clubes que entram mais tarde. A tendência prevista no regulamento é que eles enfrentem equipes de divisões inferiores que tenham avançado nas fases anteriores.

Como será a primeira fase da Copa do Rei?

A primeira eliminatória reúne 112 equipes de diferentes divisões do futebol espanhol. Os confrontos foram definidos considerando critérios de proximidade geográfica e a tentativa de colocar clubes de categorias inferiores diante de adversários de divisões superiores.

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Os jogos serão disputados entre terça-feira (27) e quinta-feira (29), em partida única. Quando houver confronto entre equipes de divisões diferentes, o clube de menor categoria terá o mando de campo, desde que o estádio cumpra os requisitos estabelecidos pela organização.

O formato de jogo único será mantido até as semifinais, que terão partidas de ida e volta. Outra particularidade desta edição é que o VAR não será utilizado até as oitavas de final.

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Jogos da primeira rodada

27/10/2026

JogoHorário

CD Cuarte Industrial x Girona

14h30

Sestao River x Espanyol

15h

Pinatar CF x Elche

15h

Calamocha x CE Europa

15h

UD Castellonense x Almería

15h45

Gimnástica Segoviana x Cultural Leonesa

16h

RSD Alcalá x Las Palmas

16h

Atlético Tordesillas x Mirandés

16h

Llanera x Ponferradina

16h

Ciudad de Lucena x Rayo Majadahonda

16h

CE Manresa x Sant Andreu

16h30

Don Benito x Extremadura

16h30

Atlético Paso x Córdoba

17h

CD Manacor x Villarreal

17h

Arosa SC x Pontevedra

17h

Gimnástico de Alcázar x Málaga

17h

Recreativo Huelva x Rayo Vallecano

17h

Tudelano x Real Zaragoza

17h

28/10/2026

JogoHorário

Coruxo FC x Zamora

15h

CD Anaitasuna x Alavés

15h

Portugalete x Real Unión

15h

Peña Sport x Huesca

15h

Utebo FC x Sabadell

15h

UD Poblense x Ceuta

15h

CD Pamplona x Eibar

15h

Tarancón x Levante

15h

Alcoyano x Mallorca

16h

CD Badajoz x Tenerife

16h

Calvo Sotelo Puertollano x Albacete

16h

Trival Valderas x Leganés

16h

Amorebieta x UD Logroñés

16h

Mijas Las Lagunas x Real Jaén

16h

Numancia x Real Oviedo

16h

CD Covadonga x Real Valladolid

16h

Reus FC Reddis x Barakaldo

16h30

Deportiva Minera x Cartagena

16h30

CD Cieza x Granada

16h30

Gimnástica Torrelavega x UD Ourense

16h30

Salamanca UDS x Celta de Vigo

17h

Xerez x Cádiz

17h

Navalcarnero x Betis

17h

Tavernes x Valencia

17h

29/10/2026

JogoHorário

Atlético Calatayud x Osasuna

15h

Atlético Baleares x Eldense

15h

San Sebastián de los Reyes x CD Coria

15h

UB Lebrijana x Getafe

15h

Real Ávila x Unionistas de Salamanca

16h

CD Varea x Andorra

16h

Antequera x Águilas

16h

SD Laredo x Burgos

16h

CD Guijuelo x Sporting Gijón

16h

UB Conquense x Castellón

16h

Auriense x Deportivo La Coruña

17h

Ribadesella CF x Racing Santander

17h

Sporting Hortaleza x Sevilla

17h

AE Prat x Athletic Bilbao

17h

Quando Barcelona, Real Madrid e Atlético estreiam?

Os quatro participantes da Supercopa da Espanha têm estreia prevista para os 16 avos de final, em 16 de dezembro. Até lá, a Copa do Rei terá disputado duas eliminatórias, responsáveis por definir os 28 adversários que se juntarão a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Real Sociedad.

O calendário previsto para as próximas etapas é o seguinte:

  • Primeira eliminatória: de 27 a 29 de outubro de 2026;
  • Segunda eliminatória: 2 de dezembro de 2026;
  • 16 avos de final: 16 de dezembro de 2026;
  • Oitavas de final: 6 de janeiro de 2027;
  • Quartas de final: 13 de janeiro de 2027;
  • Semifinais: 10 de fevereiro e 3 de março de 2027;
  • Final: 24 de abril de 2027.

As datas são as previstas no calendário da competição e os horários específicos dependem da programação oficial.

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