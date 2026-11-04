Com Vini Jr apagado, Valverde decide e Real Madrid vence AEK Atenas na Champions
Equipe de José Mourinho segue com 100% de aproveitamento na competição
No apagar das luzes, o Real Madrid derrotou o AEK Atenas de virada por 3 a 2, nesta quarta-feira (4), pela 4ª rodada da Champions League. Na etapa inicial, Koita abriu o placar para os gregos, e Bellingham igualou. No segundo tempo, Pilios voltou a colocar os mandantes em vantagem, mas Mbappé e Valverde deram os três pontos para a equipe merengue.
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No primeiro tempo, o AEK Atenas iniciou o confronto melhor, mas o Real Madrid elevou o nível na reta final. Aos 11 minutos, os gregos abriram o placar com Koita sendo acionado pela direita, limpando a marcação de Cucurella e batendo de canhota para balançar as redes. Na sequência, o AEK quase ampliou com Jovic recebendo uma bola na área e finalizando rasteiro para grande defesa de Courtois. Mas o Real Madrid reagiu aos 32 minutos com Cucurella fazendo um cruzamento rasteiro para dentro da área, e Bellingham finalizando de letra para igualar o marcador. Na reta final, Vini Jr criou algumas ocasiões de perigo, inclusive com uma assistência para o meia inglês marcar um gol anulado por impedimento, mas os merengues não conseguiram chegar no segundo tento antes do intervalo.
Na volta do intervalo, o Real Madrid assustou o AEK Atenas com Militão arriscando um petardo de fora da área e obrigando Brignoli a fazer grande defesa. Em duas oportunidades da entrada da área, Mbappé tirou tinta da trave na primeira chance, enquanto na segunda chutou para uma defesa tranquila do goleiro adversário. Mas em um contra-ataque muito veloz, Koita foi acionado pelo lado esquerdo e tocou para Pilios finalizar cruzado da pequena área, superar Courtois e colocar os gregos em vantagem novamente. Mas os espanhóis responderam imediatamente com Mbappé aproveitando um cruzamento rasteiro de Dumfries e chapando para estufar as redes e deixar tudo igual no marcador. Na reta final, Endrick fez um passe em profundidade e deixou Mbappé na cara do gol, mas o francês carimbou o travessão. E aos 46 minutos da etapa final, Valverde recebeu uma bola na entrada da área, soltou uma bomba e marcou um golaço para dar a vitória aos merengues.
✅ Ficha técnica
AEK Atenas 🆚 Real Madrid
Champions League - 4ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de novembro de 2026, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: OPAP Arena, Atenas (GRE)
🥅 Gols: Koita, 11'/1ºT (1-0); Bellingham, 32'/1ºT (1-1); Pilios, 29'/2ºT (2-1); Mbappé, 32'/2ºT (2-2); Valverde, 46'/2ºT (2-3).
🟨 Cartões amarelos: Arriaga (AEK); Cucurella (REA).
🟥 Cartões vermelhos: -
AEK Atenas (Técnico: Marko Nikolić)
Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas e Pilios; Kairinen (Varga), Arriaga, Majer (Salvador) e Koita; Gacinovic (Marin) e Jovic (Zubkov).
Real Madrid (Técnico: José Mourinho)
Courtois; Dumfries, Militão, Rüdiger e Cucurella (Carreras); Camavinga, Bernardo Silva (Endrick) e Bellingham (Carlos Espí), Vini Jr (Brahim Díaz), Mbappé e Diomande (Valverde).
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