A Copa é Delas chega ao sexto episódio com destaque para Vicky López e Isa Haas
Programa da Lance!TV já está no ar e aborda a preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil
O sexto episódio do A Copa é Delas já está no ar na Lance!TV. O programa desta quarta-feira (4) traz novos nomes e histórias do futebol feminino internacional e brasileiro, além de informações sobre a preparação para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil.
Dê o play e confira o sexto episódio de A Copa é Delas!
Entre os destaques está Vicky López, jovem promessa do futebol espanhol, no quadro Olho Nela. Já a zagueira Isa Haas é o nome do Radar da Seleção, que acompanha jogadoras que podem ganhar espaço na equipe brasileira.
➡️Bola de Ouro: meia do Barcelona é eleita melhor jogadora sub-21
O episódio também apresenta o Mineirão, em Belo Horizonte, como uma das sedes do Mundial de 2027, no quadro Giro das Sedes. Na Pílula do Conhecimento, o programa resgata a história das competições nacionais do futebol feminino, desde os primeiros torneios até a estrutura atual do calendário brasileiro.
Apresentado por Nathália Gomes e Igor Reis, A Copa é Delas vai ao ar todas as quartas-feiras, às 12h, no YouTube do Lance!. A atração acompanha personagens, histórias e os principais assuntos do futebol feminino na contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2027.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Fora de Campo
Raphinha admite impacto no Barcelona após morte de companheiroHá 4 horas
Fora de Campo
Erro de ex-Flamengo em Barcelona x Aston Villa vira assunto: 'Pífio'Há 22 horas
Fora de Campo
Veja gol em Barcelona x Aston Villa: Raphinha marca o terceiro do BarçaHá 22 horas
Onde Assistir
Barcelona x Aston Villa: onde assistir, horário e escalaçõesHá 1 dia
Futebol Internacional
Barcelona avalia contratação de estrela do Manchester UnitedHá 2 dias
Futebol Internacional
Atuação de Raphinha em Barcelona x Alavés vira assunto: 'Vai quebrar'Há 3 dias
Mais LANCE!