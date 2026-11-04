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A Copa é Delas chega ao sexto episódio com destaque para Vicky López e Isa Haas

Programa da Lance!TV já está no ar e aborda a preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil

PorIgor ReisNathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 16:20
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Internacional x Red Bull Bragantino, semifinal ida da Copa do Brasil Feminina, 04/11 às 19h30, transmissão Lance!TV
Foto: Arte/Lance!

O sexto episódio do A Copa é Delas já está no ar na Lance!TV. O programa desta quarta-feira (4) traz novos nomes e histórias do futebol feminino internacional e brasileiro, além de informações sobre a preparação para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil.

Dê o play e confira o sexto episódio de A Copa é Delas!

Entre os destaques está Vicky López, jovem promessa do futebol espanhol, no quadro Olho Nela. Já a zagueira Isa Haas é o nome do Radar da Seleção, que acompanha jogadoras que podem ganhar espaço na equipe brasileira.

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O episódio também apresenta o Mineirão, em Belo Horizonte, como uma das sedes do Mundial de 2027, no quadro Giro das Sedes. Na Pílula do Conhecimento, o programa resgata a história das competições nacionais do futebol feminino, desde os primeiros torneios até a estrutura atual do calendário brasileiro.

Apresentado por Nathália Gomes e Igor Reis, A Copa é Delas vai ao ar todas as quartas-feiras, às 12h, no YouTube do Lance!. A atração acompanha personagens, histórias e os principais assuntos do futebol feminino na contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2027.

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