Ex-atacante do Real Madrid volta a marcar depois de mais de três anos

Após um longo período sem atuar, o ex-atacante do Real Madrid Mariano Díaz reencontrou o caminho do gol depois de 1.135 dias sem balançar as redes. O jogador, que esteve no clube merengue entre 2016 e 2023, encerrou a seca de gols na vitória da seleção da República Dominicana por 2 a 0 contra Porto Rico, em um amistoso realizado na última terça-feira (25).

Aos 31 anos, Mariano também pôs fim em outra marca negativa: ficar 304 dias sem disputar uma partida oficial antes de retornar aos gramados. Seu último gol havia sido marcado em 15 de fevereiro de 2022, pelo Real Madrid, contra o Cádiz, no Campeonato Espanhol. Já sua última aparição em um jogo oficial aconteceu em 26 de abril de 2023, quando entrou em campo pelo Sevilla contra o Barcelona.

O atacante decidiu representar a seleção da República Dominicana, país de sua mãe, e se comprometeu com o time nacional para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e para a Copa Ouro da Concacaf, que será disputada nos Estados Unidos e no Canadá.

No amistoso contra Porto Rico, Mariano atuou por 88 minutos e marcou um belo gol ao dominar um lançamento longo no peito e finalizar com precisão no canto esquerdo do goleiro adversário. O lance lembrou seu icônico gol pelo Real Madrid contra o Barcelona, em março de 2020, quando marcou poucos segundos após entrar em campo.

- Foi uma sensação linda voltar a jogar e marcar novamente. É o que mais gosto de fazer - disse Mariano aos canais oficiais da seleção dominicana.

- Temos um ótimo entrosamento e espero que continue assim nos próximos jogos - completou.

O técnico da seleção dominicana, Marcelo Neveleff, destacou a importância de Mariano para a equipe e revelou que havia incentivado o atacante antes da partida.

- Eu disse a ele antes do jogo que estava torcendo para que marcasse um gol. Ele me deu um grande abraço antes da partida e outro depois - contou Neveleff, em entrevista ao "The Athletic".

Mariano fez sua estreia pela seleção dominicana em 2013, mas, por muitos anos, manteve o desejo de jogar pela Espanha, país onde nasceu. No entanto, sem oportunidades na seleção espanhola, ele decidiu aceitar o convite para representar a República Dominicana.

Retorno de Mariano aos gramados

Sem clube desde que deixou o Sevilla, em meados de 2023, Mariano espera encontrar uma nova equipe antes dos próximos compromissos da seleção dominicana em junho.

- Não acho que ele ficará sem clube por muito tempo [...] Se isso acontecer, tentaremos ajudá-lo a manter o ritmo de treinamento - afirmou Neveleff.

O futebol na República Dominicana tem evoluído nos últimos anos, e a seleção masculina garantiu sua primeira participação na Copa Ouro, enquanto a equipe feminina disputou a Copa do Mundo Sub-17 em 2023. Com o reforço de Mariano e outros jogadores de ascendência dominicana atuando na Europa, a seleção sonha em conquistar uma vaga na Copa do Mundo de 2026.