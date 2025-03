Arda Güler, meio-campista turco, destacou-se na partida do Real Madrid contra o Leganés, no último sábado (29), e arrancou elogios do técnico Carlo Ancelotti. O jogador de apenas 20 anos contribuiu de forma decisiva para o desempenho da equipe durante os 62 minutos em que esteve em campo. O jogador foi elogiado pelo treinador da equipe, que ressaltou a importância tática do garoto.

- Ele jogou bem e mostrou sua qualidade. Ele tem excelentes toques de bola e excelente visão de jogo. Ele não é tão desequilibrado quanto nossos atacantes, mas foi útil, e eu o substituí para me dar pernas frescas e ser mais contundente na frente - afirmou Ancelotti.

Números de Arda Güler contra o Leganés

Durante o jogo, Güler tocou a bola 61 vezes e alcançou um índice de acerto de passes de 93%. Sua capacidade de manter a calma sob pressão e de gerar jogadas ofensivas eficazes foi evidenciada por sua contribuição direta na criação de chances de gol, incluindo um pênalti decisivo e passes que quase resultaram em gols.

Um dos destaques da atuação de Güler foi seu registro de 0,96 em assistências esperadas (xA), segundo dados da Stats Perform. Esse indicador avalia a probabilidade de um passe se converter em uma assistência para gol. O meia tornou-se o primeiro jogador do Real Madrid nos últimos três anos a superar a marca de 0,65 em xA com menos de 70 minutos em campo.

Güler tem mostrado comprometimento em evoluir, é reconhecido por Ancelotti e se estabelecer como uma peça importante no elenco do Real Madrid. Sua participação ativa na Copa do Rei, onde foi titular em três dos quatro jogos do torneio, reflete sua determinação em aproveitar cada oportunidade para consolidar sua posição na equipe.