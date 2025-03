Goleiro do Boca Juniors é ferido por vidro arremessado por torcida adversária

No último domingo, antes da partida entre Newell's Old Boys e Boca Juniors, pela 11ª rodada do Campeonato Argentino, o goleiro reserva do time visitante, Leandro Brey, sofreu um corte no pescoço causado por um pedaço de vidro arremessado pela torcida adversária.

A transmissão oficial flagrou o arqueiro de 22 anos com o pescoço sangrando enquanto aquecia para a partida. As imagens também registraram o preparador de goleiros do Boca segurando o pedaço de vidro, que foi jogado da arquibancada.

Outro jogador do Boca Juniors, Augusto Maschesín, ex-Grêmio, também foi alvo da torcida do Newell's. Sinalizadores foram arremessados em direção à área defendida pelo goleiro titular dos xeneizes, o que resultou em um atraso de aproximadamente cinco minutos para o início da partida.

Leandro Brey, goleiro do Boca Juniors, foi alvejado por um pedaço de vidro arremessado pela torcida do Newell's Old Boys durante uma partida do Campeoanato Argentino (Foto: Reprodução)

Resultado da partida

Newell's e Boca Juniors se enfrentaram pela 11ª rodada do Torneio Apertura, no Estádio Marcelo Bielsa, com vitória dos donos da casa por 2 a 0. Com o resultado, o Newell's chegou aos 11 pontos e assumiu a 11ª colocação do Grupo A.

Já o Boca Juniors, que buscava a liderança do grupo A, permaneceu na 2ª posição com 23 pontos, somando sete vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe comandada por Fernando Gago desperdiçou a chance de ultrapassar o Tigre, que segue na ponta da tabela.