Técnico do Palmeiras compara início de Vitor Roque com Mbappé no Real Madrid: ‘Gostam de criar enredos’

Abel Ferreira defendeu Vitor Roque durante a entrevista coletiva após o empate do Palmeiras com o Botafogo por 0 a 0, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, e comparou as dificuldades iniciais do atacante com as que Mbappé enfrentou no início de sua carreira.

Principal contratação do Verdão na última janela de transferências, Roque fez sua quarta partida como titular, mas ainda não balançou as redes. O francês, por sua vez, marcou três vezes nos primeiros cinco jogos como profissional, número diferente do apresentado pelo treinador português.

- O (Vitor) Roque está aqui há um mês. Vocês lembram do começo do Mbappé no Real (Madrid)? Ele fez zero gols em sete jogos. Temos que continuar fazendo. Vocês gostam de criar enredos. Temos que aceitar que não estamos tão criativos, que temos jogadores que estão em baixa. A equipe não estava bem mentalmente - argumentou Abel Ferreira durante entrevista coletiva.

Apesar de não ter marcado com a camisa do novo clube, Vitor Roque sofreu duas penalidades no período. A primeira delas foi no jogo diante do São Paulo, no Allianz Parque, pela semifinal do Paulistão. Já a segunda ocorreu no empate em 0 a 0 com o Corinthians e foi desperdiçada por Raphael Veiga, na Neo Química Arena.

Ao todo, o Palmeiras desembolsou 25,5 milhões de euros fixos para contratar Vitor Roque junto ao Barcelona, além de possíveis bonificações por metas esportivas. Novo camisa 9, o atacante assinou contrato válido até dezembro de 2029.

Vitor Roque na partida entre Palmeiras e Botafogo, no Alliannz Parque, pela primeira rodada do Brasileirão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Próximo jogo do Palmeiras

Após perder o título paulista para o rival e esterar com empate no Brasileirão, o Palmeiras volta campo na próxima quinta-feira , quando encara o Sporting Cristal, do Peru, pela estreia na fase de grupos da Copa Libertadores.

A bola rola a partir das 20h (de Brasília), no estádio Municipal. Além dos peruanos, o Verdão terá a companhia do Cerro Porteño, do Paraguai, e do Bolívar, da Bolívia, na primera fase da competição continental.